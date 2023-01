Het Jaar van het Konijn start met drakendansen, maar ook met voorzichtigheid

Het Jaar van het Konijn staat op het punt van beginnen. In China, maar ook in andere Oost-Aziatische landen, wordt zondag Chinees Nieuwjaar gevierd. De voorbereidingen daarvoor waren de afgelopen dagen al in volle gang. Veel mensen reizen in deze periode af naar hun familie buiten de grote steden. Dat leidt vooral in China tot zorgen, vanwege het nog altijd hoge aantal besmettingen met het coronavirus.