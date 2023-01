Het grote geld achter datingapps

Dating Games Deze podcast luister je ook in onze app

Als je denkt dat datingapps er zijn voor het geluk van mensen, heb je het mis. De liefde is een cash cow voor tech-bedrijven als Match Group, die Tinder, PlentyOfFish en Match.com in hun portfolio hebben. In Land of the Giants; Dating Games onderzoeken twee Amerikaanse journalisten hoeveel geld erin omgaat en hoe grote tech-bedrijven ons liefdesleven beïnvloeden. Op een datingsite kon je iedereen aanspreken, met de komst van Tinder veranderde dat: pas als jij naar rechts swipet en de ander ook, kan je met elkaar in contact komen. Maar hoe duurzaam zijn de contacten? Big tech wil natuurlijk dat je terugkomt. Een vrouw zegt: „Ik heb intussen een langere relatie met Tinder dan met een persoon.”

Land of the Giants: Dating Gamesp, elke woensdag nieuwe afl. van zo’n 30 min, The Cut/The Verge.