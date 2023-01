Hanne Buis weg als operationeel directeur Schiphol

Hanne Buis stopt per 1 februari als operationeel directeur van Schiphol. Dat heeft de raad van commissarissen van de luchthaven zaterdag bekendgemaakt. Het bestuur van Schiphol heeft besloten het contract van Buis te beëindigen vanwege een „verschil van inzicht betreft de operationele aansturing”.

„Ondanks de gezamenlijke inspanningen is het niet gelukt het verschil te overbruggen”, schrijft de raad. Buis zegt in een reactie dat ze „betreurt” dat „we op basis van dit verschil uit elkaar gaan”. Over de aard van het verschil geven beide partijen geen details.

Het Financieele Dagblad schrijft zaterdag dat haar vertrek mogelijk te maken heeft met een conflict met crisismanager Ruud Sondag. Hij werd begin november aangenomen om de personeelstekorten op te lossen en de doorloopsnelheid van veiligheidscontroles te verhogen. Hun stijlen van leidinggeven zouden botsen, aldus de krant.

Buis werkte achttien jaar voor Schiphol. In die periode was ze verantwoordelijk voor meerdere hoofdpijndossiers. Een daarvan was de bouw van de nieuwe A-pier van Schiphol, die langer duurt dan gehoopt en duurder uitvalt. Ook was ze drie jaar lang directeur van Lelystad Airport. In die periode werd de opening van het vliegveld vier keer uitgesteld. In de zomer van 2020 trad ze aan als operationeel directeur van Schiphol en in 2022 werd ze lid van de raad van bestuur van de luchthaven.