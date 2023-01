Gratis met Rico, Tyson en Stampertje naar de dierenarts

Hevig trillend staat Hindi, een chihuahuamixje, op de behandeltafel. „Ze vindt het héél spannend”, zegt eigenaresse Gwen (51). De tong van de twaalfjarige Hindi hangt uit haar mond, omdat ze nauwelijks nog tanden heeft om hem binnenboord te houden. Bij Gwen op schoot zit Jibe, de moeder van Hindi, die ze heeft gered uit Curaçao. In een reismand op tafel zit kater Mica en thuis heeft ze nog twee katten, allemaal gered uit Griekenland. „Ik heb ze in huis genomen toen het financieel goed ging met mijn bedrijf, maar toen werd ik ziek.”

Hoewel concrete cijfers ontbreken maakt de Dierenbescherming zich zorgen over eventuele achterstallige zorg bij huisdieren. „Veel mensen hebben tijdens corona een huisdier genomen”, zegt medewerker Ellen Quanjer. Omdat de vraag naar dieren toen zo hoog was, zijn veel van deze dieren niet goed gefokt en hebben ze lichamelijke gebreken.

„Toen kwamen de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis én de inflatie. Het is een perfect storm en veel mensen kunnen zorg voor hun huisdieren niet meer veroorloven,” zegt Quanjer.

De Dierenbescherming heeft op de website een uitgebreid dossier genaamd Dier en Geld geplaatst met veelgestelde vragen en tips, speciaal voor mensen met financiële problemen. Nu biedt de organisatie ook een echte huisdierencheck.

Vier dierenartsen onderzoeken tussen tien uur ’s ochtends en twee uur ’s middags eenmalig in wijkcentrum de Wereld gratis de huisdieren van mensen met een HaarlemPas en een Voedselbankpas. Wie die passen niet heeft, betaalt voor het onderzoek en eventuele behandeling niet meer dan 2,50 euro per dier. Het is een pilot, om te zien of er animo voor is én om te kijken of het voor de Dierenbescherming haalbaar is dit landelijk uit te rollen.

Ellen Quanjer zegt dat er zich 32 baasjes hebben aangemeld, ruim zeventig huisdieren worden vandaag gezien. „Animo is er dus zeker.”

De huisdieren – voornamelijk honden, katten en konijnen – krijgen een check, de benodigde entingen, een chip als ze die nog niet hebben („Vergeet niet te registeren!”), vlooiendruppels en ontwormingspillen. Indien nodig kunnen afspraken gemaakt worden voor sterilisatie of castratie.

Zwanger

Dat sterilisatie in sommige gevallen heel hard nodig is, blijkt aan de behandeltafel van dierenarts Suzanne Lemmens (39). Zij hadden een mevrouw met twee poezen en een kater. „Allemaal niet geholpen. Nu is één van de poezen dus zwanger van de kater”, zegt Lemmens. „Het baasje probeerde ze uit elkaar te houden, maar ja, dat lukt natuurlijk niet altijd.” Ze had geen geld om de kater te steriliseren, de Dierenbescherming springt nu bij.

„Door geldgebrek worden kleine problemen vaak steeds groter”, ziet dierenarts Lemmens. „Er was een mevrouw met een kater die last heeft van blaasgruis, daar moet hij preventief voeding voor krijgen, maar dat is duurder dan gewone voeding dus kreeg hij die niet. Nu moet hij geopereerd worden’: uiteindelijk veel duurder dan die voeding – en heel vervelend voor het dier.”

De dierenarts checkt tijdens een door de Dierenbescherming georganisserde dag een kater. Foto Olivier Middendorp

Preventieve zorg

De pilot draait daarom vooral om preventieve zorg, zegt woordvoerder Saskia Thijssen. „Als je kat een ingegroeide nagel heeft is dat een kleine behandeling, maar als je die laat zitten en het gaat ontsteken moet je uiteindelijk misschien amputeren.”

De mensen die in wijkcentrum De Wereld langskomen moeten eerst een formulier invullen. Over de gezondheid van het dier, voor de dierenarts, en over hun financiële situatie en hulp die ze eerder hebben gevraagd voor hun dier.

Deze dag is mogelijk gemaakt door een donatie, vertelt een medewerker van de Dierenbescherming. „Dat is echt een goeie daad”, zegt Enver Cihan (31). Zijn vijf maanden oude katertje Buu heeft hij meegenomen. „Hij is nog niet ingeënt.”

Hindi, Jibe en Mica hebben alle drie last van hartruis. „Moeten ze daar medicatie voor krijgen?”, vraagt Gwen, terwijl de arts een pipetje tegen vlooien in de vacht van Mica leeg knijpt. Op dit moment niet, maar misschien in de toekomst wel. Daarnaast zijn er wat loszittende tandjes, te lange nageltjes en moet Mica eigenlijk dieetvoer, want te dikke katten hebben verhoogde kans op suikerziekte. „En dat wil je niet”, zegt Lemmens. Gwen zucht terwijl ze Hindi haar truitje weer aantrekt.

Ton Belder (60) wijst naar twee poezen in een zwarte stalen kooi. „Dit zijn Rico en Tyson. Vernoemd naar de twee boksers, weet je wel?” Ze zijn niet van hem maar van zijn vriendin Irma Dingenouts (59), die ondertussen een formulier invult. Ze is vandaag met Rico, Tyson én konijn Stampertje naar het Haarlemse wijkcentrum gekomen.

„Rico is laatst ontsnapt en een nacht weggeweest, nu zijn we bang dat ze misschien zwanger is.” De arts voelt aan haar buikje. „Wanneer is ze op pad geweest?” Belder kijkt naar Dingenouts. „Drie maanden geleden?” Dan is ze in elk geval niet zwanger, zegt de arts. „Ze moet wel nodig plassen, haar blaas zit vol.” De drie dieren zijn kerngezond.

De dieren die er vandaag zijn, blijken in best goede staat, zegt Quanjer van de Dierenbescherming. „Dat is heel fijn natuurlijk, maar ik vrees dat er ergere gevallen zijn, die we niet hebben weten te bereiken. Of misschien durfden ze niet te komen.”

Een vrijwilliger wijst Dingenouts op een tafel waarop van alles staat uitgestald. „U mag nog iets uitzoeken.” Brokjes, snoepjes, iets om te knagen voor het konijn en een pluizig mandje waar de twee poezen samen in kunnen liggen, kiest ze uit. Allemaal gedoneerd door mensen waarvan het huisdier is overleden. „Mag ik deze? Écht? Nou, ik ben helemaal heppie de peppie!”