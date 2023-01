De charme van een dorp

Introducing: Townsizing Deze podcast luister je ook in onze app

Kleine steden worden vaak geromantiseerd, vindt schrijver Anne Helen Petersen. In boeken, films en tv-series liggen de herfstbladeren er op de weg en kent de lokale kroegeigenaar iedereens geheimen. Waarom zijn we zo gecharmeerd van kleine dorpen en klopt het beeld met de werkelijkheid?

In Townsizing neemt Petersen haar microfoon mee naar kleine Amerikaanse dorpen en praat ze met de mensen die deze plekken speciaal maken. Hartverwarmend en geestig is de vrouw die in de aflevering Small Town Dating, It Isn’t Easy vertelt hoe het is om single te zijn in een dorp. Andere thema’s zijn queer zijn in een kleine gemeente, en de voor- en nadelen van wonen in een oud, lek „krot”.

Townsizing, wekelijks nieuwe afl. van zo’n 30 minuten, HGTV.