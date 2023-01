Barbara Baarsma, waar kennen we die ook alweer van?

Wie was er de afgelopen jaren het vaakst in beeld namens de door verschillende strafzaken geplaagde Rabobank? De recent gestopte topman Wiebe Draijer, of Barbara Baarsma? De vraag stellen is hem beantwoorden. In een tijd waarin de roep om meer vrouwen in de top luid klinkt, kozen de drie grote Nederlandse banken alle drie voor een vrouwelijk boegbeeld. Regelmatig dook Baarsma op bij talkshows als OP1, Buitenhof en De Wereld Draait Door, om namens de bank haar licht over de vaderlandse economie te laten schijnen. Er werd gefluisterd dat Draijer fan van haar was en in Baarsma een mogelijke opvolger zag.

Waarom is ze nu in het nieuws?

Omdat ze na zeven jaar vertrekt bij de Rabobank. Baarsma was een belangrijke econoom bij de bank. Sinds twee jaar stond ze aan het hoofd van de Rabo Carbon Bank. Het idee was om via massale boomaanplant CO 2 uit de lucht te halen en die te financieren via ‘carbon credits’ die aan de vervuilende industrie worden verkocht. Baarsma gaf leiding aan dit nieuwe bedrijfsonderdeel.

Waarom vertrekt ze nu bij de Rabobank?

Dat weten we nog niet. In een intern bericht stelt Baarsma toe te zijn aan verandering. „Omdat mijn eigen leercurve na deze twee jaar afvlakt en minder steil wordt, is het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging.”

Wat we wel weten, is dat Baarsma de laatste jaren vaker zelf in het nieuws is dan vanwege haar groene ideeën. Toen ze in 2020 als onderdeel van actiegroep Herstel-NL pleitte voor een versnelde heropening van de samenleving, viel vooral het idee van het onderbrengen van kwetsbare groepen in „veilige zones” slecht. Opsluiting bleek geen oplossing voor het grillige virus, beseften Baarsma en andere economen als Coen Teulings en Bas Jacobs, ook. Ze trokken al na een paar dagen hun handen af van het plan.

Een jaar later kwamen er ook vragen over een andere rol van Baarsma in de coronacrisis. Sywert van Lienden betrok de econoom bij de omstreden mondkapjesdeal die hij sloot met het ministerie van Volksgezondheid. Haar werkgever had, mede door de tussenkomst van de erkende naam Baarsma een (uiteindelijk niet gebruikt) krediet van 115 miljoen euro klaarstaan, evenals een groep bankiers om de deal met het ministerie te ondersteunen. Baarsma bemiddelde bij de deal, zo bleek uit het boek Sywerts Miljoenen.

Hoe verging het haar bij de Rabo Carbon Bank?

Ook hier leidde een proefballonnetje van Baarsma af van het oorspronkelijke doel. De econoom pleitte vorig jaar voor een persoonlijk CO 2 -budget voor elke Nederlander. Wie niet tot de maximale uitstoot kwam, zou de CO 2 -rechten kunnen verhandelen aan grootverbruikers. Met het plan wilde Baarsma prikkelen, maar het bleek praktisch onuitvoerbaar. Ook zou het mensen die veel geld hebben bevoordelen, omdat ze naar believen uitstootrechten kunnen opkopen.

Kort daarvoor had Rabobank-topman Draijer laten weten zelf te vertrekken bij de bank. Hij liet intern blijken graag een vrouwelijke opvolger te zien. Of Baarsma formeel kandidaat was, is niet bekend, maar de bank schoof uiteindelijk de Belg Stefaan Decraene naar voren. Enkele maanden later vertrekt ook Baarsma bij de bank.

In afwezigheid van columniste Marike Stellinga, die met schrijfverlof is, kiest NRC elke zaterdag een persoon van de week.