Zorgen over nertsen die elkaar met vogelgriep besmetten in Spaanse fokkerij

In een Spaanse nertsenfokkerij is afgelopen oktober een grote vogelgriepuitbraak geweest waarbij nertsen mogelijk ook elkaar hebben besmet. Dat schrijven Spaanse en Italiaanse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance. Nertsen zouden een ‘mengvat’ vormen voor het H5N1-virus, waarin uiteindelijk een mutant zou kunnen ontstaan die op mensen overspringt, waarschuwen ze.

Nertsen zijn marterachtigen die worden gefokt om hun vacht. In Nederland is zulke pelsdierhouderij sinds eind 2020 verboden – oorspronkelijk zou het verbod pas in 2024 ingaan, maar tijdens de coronapandemie bleek dat de fokkerijen een verhoogd gezondheidsrisico vormden omdat het SARS-CoV-2-virus er circuleerde. Elders in Europa, waaronder dus in Spanje, worden nertsen nog wel gehouden.

Contact met zeevogels

Bij het in oktober getroffen bedrijf, in de noordwestelijke regio Galicië, leefden bijna 52.000 nertsen. Hoe de uitbraak er precies ontstond is nog onduidelijk; vermoedelijk kwamen de dieren in hun halfopen verblijven met wilde zeevogels in contact. De nertsen kregen ook pluimvee te eten, maar bij de bedrijven die het voer aanleverden was er voor zover bekend geen sprake van vogelgriep.

In eerste instantie leek de Spaanse uitbraak van geringe omvang. Op 4 oktober 2022 testten twee nertsen positief op H5N1. Maar daarna namen de sterfgevallen snel toe, tot ruim 2.200 dode nertsen in de week van 17 oktober. In het bedrijf waren op dat moment enkele hotspots aan te wijzen: kooien waar álle nertsen binnen twee dagen het loodje legden. Vanuit die hotspots breidde het virus zich vervolgens uit naar naburige kooien – een aanwijzing dat het virus wellicht ook van nerts op nerts oversprong. De zieke dieren hadden vaak een longontsteking en bloedingen.

Bovendien troffen de onderzoekers diverse mutaties in het virus aan, waaronder een eiwitmutatie waarvan bekend is dat het virusvermeerdering in zoogdiercellen bevordert. Dezelfde zeldzame mutatie werd eerder al bij een Europese bunzing aangetroffen, maar niet bij vogels. Het lijkt er daarom op dat de mutatie pas in de nertsenfokkerij heeft plaatsgevonden, al is dat op basis van de onderzoeksresultaten niet met zekerheid te zeggen. Het optreden van dergelijke mutaties is zorgwekkend omdat daardoor het risico wordt vergroot dat er een variant ontstaat die ook makkelijk onder mensen kan circuleren.

Medewerkers getest

Het vogelgriepvirus lijkt op de Spaanse fokkerij in ieder geval niet overgesprongen te zijn van nertsen op mensen. Zodra bekend was dat het virus er rondwaarde, kregen de twaalf medewerkers de opdracht om wegwerpoveralls te dragen en tweemaal per dag hun mondmasker te vervangen. Ook moesten ze een beschermende kap voor hun gezicht dragen en regelmatig hun handen wassen. Bij klachten werden de medewerkers getest, daaruit kwamen alleen negatieve resultaten naar voren.

Eerder deze maand werd al wel bekend dat een 9-jarig meisje in Ecuador met ernstige ademhalingsklachten is opgenomen op de intensive care-afdeling van een ziekenhuis in Quito. Zij bleek besmet te zijn met het H5N1-virus, vermoedelijk door contact met geïnfecteerd pluimvee. Experts noemen het zorgelijk dat het virus voor zulke hevige symptomen kan zorgen bij mensen. In het menselijk lichaam zou het virus bovendien nog verder kunnen muteren tot een variant die zich snel van mens tot mens verspreidt. Voorlopig lijkt dat echter nog niet het geval te zijn.