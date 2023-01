Met dochter (13) zit ik achter de laptop met het wiskundehuiswerk. De oppervlakte is gegeven: 14 vierkante meter. Mijn dochter mompelt iets met 2 en 7 maar dat klopt niet met de vraag. Zoon (16) kijkt over onze schouder mee en zegt behulpzaam: „Er staat: ‘afronden op twee decimalen’, dan weet je al dat het een kutgetal moet zijn.”

