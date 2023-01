Het kon zondag weleens een nogal historisch voetbalmiddagje in Rotterdam worden. Om meer dan één reden. Feyenoord kan een belangrijke stap richting het kampioenschap zetten, Ajax begint in dat geval aan een vrije val waarvan het einde nog niet in zicht is. Wie had dat een half jaar geleden, bij het begin van de competitie, kunnen denken?

De opmars van Feyenoord is minstens zo interessant als de neergang bij Ajax. Feyenoord (en AZ en FC Twente) laat zien dat je met een goede trainer, Arne Slot, en een slim aankoopbeleid ver kunt komen, althans, in Nederland.

Slot, een rustige, verstandige man, is een grote aanwinst voor het Nederlandse trainerscorps; samen met Eric ten Hag, die na Ajax momenteel ook bij Manchester United schittert, kan hij de Nederlandse trainerswereld weer meer aanzien in het buitenland geven. Slot heeft van zijn elftal een slagvaardige eenheid gemaakt, zonder spelers van uitzonderlijke klasse, maar met genoeg talent om kampioen van Nederland te kunnen worden.

Zo onomstreden als Slot bij Feyenoord is, zo wankel is de positie van zijn collega Alfred Schreuder bij Ajax. Ingewijde cynici zeggen: bij een nederlaag van 2-0 tegen Feyenoord redt Schreuder het misschien nog bij Ajax, maar bij 5-0 vliegt hij er gegarandeerd uit. Ik vermoed dat élke nederlaag tegen Feyenoord hem fataal kan worden. Terecht?

Schreuder stond voor een ondankbare taak toen hij het roer van Ten Hag overnam. Een half elftal, onder wie uiteraard de besten, werd voor veel geld verkocht, en een aantal matige spelers kwam ervoor in de plaats. In hoeverre Schreuder een stem heeft gehad in het zwakke aankoopbeleid is onduidelijk; hij heeft er in ieder geval geen reden in gezien om te vertrekken. Ajax is vooral verdedigend erg verzwakt, ook omdat het spelers liet gaan – Tagliafico, Schuurs – die waardevolle reserves hadden kunnen zijn; zij zijn nu succesvol in het buitenland.

Wat zich precies afspeelt in en rond een professioneel topvoetbalelftal, is ondoorgrondelijker dan de verwikkelingen in een door Mark Rutte bestierde regeringscoalitie. Toch werd duidelijk dat Schreuder een ernstig conflict kreeg met een van zijn belangrijkste spelers, Daley Blind. Schreuder loste dat slecht op. Hij wees Blind de deur, zonder enig respect voor diens jarenlange verdiensten voor Ajax. Dat zal zijn gezag in de spelersgroep niet hebben versterkt, ook omdat Blind nog steeds van waarde had kunnen zijn voor het elftal; niet één van zijn vervangers heeft zich tot dusver een goede opvolger getoond. Voor het Nederlands elftal en Bayern München was Blind nog goed genoeg, voor Ajax opeens niet meer, zelfs niet als reserve.

Maar er staat zondag meer op het spel dan het kampioenschap van Nederland. Er is ook nog zoiets als, ouderwets woord, sportiviteit – op het veld, maar ook daarbuiten. Hoe zullen de Feyenoord-supporters zich gedragen? Zullen ze weer, net als onlangs tegen FC Groningen, antisemitische spreekkoren aanheffen als: „Hamas! Hamas! Alle Joden aan het gas!”? Zullen ze vanaf het beginsignaal de oud-Feyenoorder Steven Berghuis, nu speler bij Ajax, uitjoelen? En hoe zal de leiding van Feyenoord reageren als zulke onverkwikkelijke zaken gebeuren?

Aan de Ajax-supporters zal het niet liggen. Die mogen er niet bij zijn. Gelukkig maar.