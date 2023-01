Vrijdagochtend code oranje voor Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant

Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code oranje afgekondigd voor de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Vanaf 08.00 moet men daar rekening houden met sneeuwval en extreme gladheid. Voor Limburg en het oosten van Gelderland geldt de waarschuwing vanaf 10.00. Er kan plaatselijk tot vijf centimeter sneeuw per uur vallen.

In de nacht van donderdag op vrijdag en op vrijdagochtend is er in het hele land, met uitzondering van de kuststrook, kans op gladheid door de winterse buien en bevriezing van natte wegen en geldt code geel.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke gladheid en raadt weggebruikers aan om informatie over het weer en verkeer in de gaten te houden. „Mocht je de gelegenheid hebben, werk dan indien mogelijk thuis.” Om de wegen minder glad te maken zet de dienst 577 strooiwagens in. Daarnaast zijn 350 sneeuwploegen actief en ligt 250 miljoen kilo strooizout klaar.