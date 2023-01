Voetballer Dani Alves in Barcelona aangehouden voor vermeende aanranding

De Braziliaanse voetballer Dani Alves is vrijdag in Barcelona door de Catalaanse politie gearresteerd. Dat meldt een politiewoordvoerder aan het Franse persbureau AFP. Aanleiding is een onderzoek naar vermeende aanranding. Een vrouw beschuldigt de 39-jarige voetballer van het ongewenst aanraken in een nachtclub in Barcelona eind december, ​​zo vernam AFP van de Catalaanse regionale politie. Alves zelf ontkent de aantijgingen.

Alves meldde zich vrijdagmorgen op het politiebureau in Les Corts, een wijk van de Catalaanse metropool, waar hij werd gedagvaard en in hechtenis werd genomen. Hij zou vrijdagochtend naar de rechtbank worden gebracht om verhoord te worden door een rechter.

Het onderzoek tegen Alves werd al op 10 januari ingesteld nadat de vrouw in kwestie een aanklacht had ingediend. Alves zou de vrouw in december ongevraagd onder haar ondergoed hebben betast tijdens het stappen. Hij zegt de dame in kwestie niet te kennen. „Ik was aan het dansen en had het naar mijn zin zonder iemand lastig te vallen”, zo vertelt hij in een videoboodschap die op de Spaanse zender Antena 3 werd uitgezonden.

De 39-jarige Alves speelt op dit moment voor de Mexicaanse club Pumas en was vorige maand nog voor Brazilië actief op het WK in Qatar. Alves voetbalde lang bij Barcelona, maar kwam ook uit voor Juventus, Paris Saint-Germain en São Paulo.

