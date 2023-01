Trump moet bijna miljoen dollar betalen aan politieke tegenstanders, onder wie Hillary Clinton

De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet een schadevergoeding van in totaal 938.000 dollar (865.000 euro) betalen voor het misbruiken van het rechtssysteem. Dat heeft de federale rechter in Florida vrijdag besloten. Hij moet het geld betalen aan een reeks mensen die hij zelf aanklaagde, onder wie politiek tegenstander Hillary Clinton en voormalig FBI-directeur James Comey.

Naar aanleiding van de presidentiële verkiezingen in 2016, waarbij Clinton verloor van Trump na een grove en polemische strijd, werd een federaal onderzoek opgezet om te bepalen of Trump zou hebben samengewerkt met Rusland om het presidentschap te winnen. Volgens Trump poogden Clinton, een aantal van haar adviseurs en de federale onderzoekers die zijn banden met Rusland onderzoeken, zijn presidentschap te ondermijnen. Trump stapte naar de rechter om zijn gelijk te halen.

‘Patroon van misbruik rechtssysteem’

Die schoot de aanklacht van Trump af als onzinnig en schadelijk. De rechter zei dat Trump zichzelf schuldig maakt aan een „patroon van misbruik van het rechtssysteem”, dat hij „de rechtsstaat ondermijnt” met een „belemmering van de rechtsgang” tot gevolg. Trump strooit sinds het moment dat hij de politiek betrad in 2015 met verwijten jegens politieke tegenstanders, meer dan eens zonder die aantijgingen te onderbouwen. Deze uitspraak van de federale rechter in Florida is één van de weinige keren dat hij is teruggefloten voor het verkondigen van onwaarheden.

Sinds Trump in 2021 het Witte Huis verliet, is een hele rits onderzoeken tegen hem zijn begonnen. Zijn opzwepende rol in de Capitoolbestorming van 2021 prijkt bovenaan het lijstje, maar ook zijn frivole omgang met geheime documenten, het twijfelachtige financieel beheer van zijn vastgoedimperium, allerhande belangenverstrengeling, beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en tal van andere dwalingen en misdrijven worden onderzocht. Vaak gebruiken de politieke volgelingen van Trump de beschuldigingen tegen hem om nepnieuws te verspreiden en politieke tegenstanders te beschuldigen van corruptie.