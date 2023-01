Russische bioscoopbezoeker ziet alleen nog patriottische B-films of illegale westerse kopieën

Een blauw fantasiewezen uit Amerika, of een bruin fantasiewezen uit de Sovjet-Unie? Voor filmliefhebbers in Rusland bleek de keuze welke blockbuster te gaan zien tijdens de nieuwjaarsvakantie zowel beperkt als symbolisch. Het menu bestond uit twee hoofdgerechten: de langverwachte Avatar-sequel The Way of Water van de Amerikaanse regisseur James Cameron, en Tsjeboerasjka van de Russische regisseur Dmitri Djatsjenko.

Het anderhalf uur durende ‘Tsjeboerasjka’ vertelt een verhaal dat alle kinderen in Rusland uit hun hoofd kennen: in een land ver weg valt een schattig fantasiebeertje met grote oren per ongeluk in een krat sinaasappels en belandt in een Russisch provinciestadje, waar hij bevriend raakt met de musicerende krokodil Gena. Vanaf de jaren 60 groeiden miljoenen Sovjet-kinderen op met het verhaal van kinderboekenschrijver Eduard Oespenski. Ook in Finland, Zweden, Duitsland en Japan is Tsjeboerasjka geliefd.

En wat, zo moeten de makers hebben gedacht, is er nu fijner dan tijdens de grijze, koude en van oorlogsgeweld doordrongen nieuwjaarsdagen weg te kruipen in een wereld vol Sovjet-nostalgie? Ze kregen gelijk. Met een opbrengst van tot nog toe vier miljard roebel (60 miljoen euro) is Tsjeboerasjka nu al de best scorende film in de geschiedenis van de Russische filmdistributie. „Een absoluut record”, jubelt de Russische filmpers nu al drie weken lang.

Geen eerlijke slag

Eerlijk is de slag om de kijker niet. Kort na de inval in Oekraïne kondigden grote Amerikaanse studio’s als Disney, WarnerBros, Sony Pictures en Amazon Studios en andere westerse producenten hun vertrek aan uit Rusland, en staakten de verkoop van licenties aan Russische afnemers.

Daarmee is de vertoning van nieuwe, westerse filmproducties grotendeels illegaal geworden. Ook streamingdienst Netflix staakte zijn activiteiten, en is enkel nog toegankelijk voor wie beschikt over een buitenlandse bankrekening en VPN-verbinding.

Hoewel Russen massaal hun toevlucht hebben genomen tot Russische alternatieven als streamingdienst KinoPoisk, zagen die zich gedwongen series en films, als Friends en The Lord of the Rings, te schrappen. Een harde klap voor Russische filmliefhebbers, maar ook voor de duizenden bioscopen in Rusland, die voor hun inkomen in grote mate afhankelijk zijn van blockbusters uit Hollywood.

Volgens Poetins adviseur op het gebied van cultuur, Vladimir Tolstoj, heeft de filmbranche zelfs het meest te lijden van de sancties. „Het gebrek aan content is een enorme uitdaging. Een bioscoopfilm is tenslotte niet in drie dagen gemaakt en onze filmdistributeurs waren niet voorbereid op deze situatie”, zei Tolstoj vorig jaar. Volgens de Russische Vereniging voor Filmtheaters heeft 7 procent van de bioscopen zijn deuren gesloten, en is inmiddels 40 procent van de bioscoopzalen buiten gebruik. In totaal zijn de inkomsten van de sector in 2022 met 85 procent zijn teruggevallen.

Dat sommige bioscopen het in hun overlevingsdrang niet zo nauw nemen met de sancties, bleek half december toen het langverwachte Avatar. The Way of Water uitkwam. Eerst in het verre Vladivostok, daarna in filmtheaters in kleinere steden en vervolgens namen bioscopen in Moskou het risico. Om de drie uur durende blockbuster te kunnen vertonen, kopen bioscopen DCP’s [officiële, versleutelde kopieën] aan in zogenoemde ‘Rusland-vriendelijke’ landen als Kazachstan.

De prijs van die kunstgreep liegt er niet om. Voor de vertoning van de Black Panther-sequel Wakanda Forever telden Russische filmhuizen duizenden euro’s neer. Minder goed gesitueerde bioscopen in het land grijpen daarom terug op ouderwetse methodes: het stiekem opnemen van het origineel vanuit de zaal.

De voordelen van een DCP zijn echter aanzienlijk, somde Russische zakenkrant Izvestia op: „Ideale kwaliteit, professionele Russische synchronisatie en een versie volgens moderne Russische wetgeving.” Zo werd uit de Marvel-verfilming ‘Doctor Strange 2’ de scène geknipt waarin een lesbisch personage spreekt over haar twee moeders.

‘Patriottische’ films

Om de piraterij niet aan de grote klok te hangen, vertonen sommige bioscopen westerse films als voorprogramma bij veel kortere producties van Russische bodem. Zo kopen bezoekers officieel een kaartje voor ‘patriottische’ films met titels als Mannen huilen niet, Voor mama en Post-Sovjet-symfonie, maar komen ze eigenlijk voor westers vermaak.

„De paradox is dat Avatar 2 ruim drie uur duurt, terwijl de ‘vaderlandse’ films vaak niet meer dan tien minuten duren”, merkte een Russisch filmmagazine fijntjes op. Toch kiezen lang niet alle grote filmtheaters voor de illegale weg. Olga Znjakova, directeur van filmketen Cinema Park, stelde in een interview dat vertoon zonder licentie een „overtreding is van de Russische wet, en van alle internationale conventies die auteursrechten beschermen”.

Om de noodlijdende filmhuizen te hulp te komen, kwam president Poetin vorig voorjaar met een oekaze, die internationale productiemaatschappijen dwingt tot „verplichte licentieverlening”. Volgens de richtlijn moeten bioscopen betalingen aan filmrechtenhouders overmaken in roebels op een Russische rekening, waar de Hollywood-studio’s geen toegang toe hebben. In de praktijk komt dat erop neer dat de wetgever de bioscopen toestaat een illegale kopie te gebruiken. Of de Doema zich aan de kwestie wil branden, is nog wel de vraag. Het voorstel ligt sinds augustus op tafel, maar is nog niet in behandeling genomen.

Ondertussen draaien Russische productiemaatschappijen overuren om het enorme gat te vullen met films van eigen bodem. Daarbij gaan ze niet altijd even creatief te werk. Zo verscheen vorige zomer de film Artek. De grote Reis, waarin een groepje Russische kinderen tijdens een zomerkamp teruggaat naar de Sovjet-tijd, waar ze hun ouders ontmoeten.

Het Russische publiek, dat sinds de val van de Sovjet-Unie verslaafd is aan internationale blockbusters, lijkt echter niet erg onder de indruk van de vaderlandse copycats: de films trekken weinig kijkers. „De overheid investeert grootschalig in propaganda op tv, waarmee ze de kijkers thuis op de bank geheel gratis overspoelt. Bioscopen zijn een ander verhaal, omdat je mensen niet kunt dwingen naar een bepaalde film te kijken. Ze beslissen zelf waar ze hun tijd en geld aan besteden”, zei de Russische filmcriticus Anton Dolin vorig jaar in een interview met Radio Free Europe.

Voor het nieuwe jaar wacht de Russische filmindustrie weinig goeds. Tientallen Russische acteurs en actrices hebben om politieke of financiële redenen het land verlaten. Zo vertrok de internationaal geroemde steractrice Tsjoelpan Chamatova naar Letland, en keerde haar collega Tatjana Lazareva niet terug uit Spanje. Vele andere acteurs en entertainers zochten hun toevlucht in Dubai.

Wie achterblijft, kan weinig anders doen dan mee te draaien in een wereld die sterk leunt op overheidssteun en de Russische staatskanalen. Die steun wordt in 2023 alleen maar groter. In december publiceerde het ministerie van Cultuur een lijst met zeventien „prioritaire onderwerpen” die komend jaar op subsidie kunnen rekenen. Daaronder films waarin „Russische normen en waarden” centraal staan, films die de „vervalsing van de geschiedenis” tegengaan en die het Russische leger „populariseren” en de „degradatie van Europa” laten zien.

7% bioscopen sloot zijn deuren 40% van bioscoopzalen buiten gebruik 85% afname inkomsten in 2022