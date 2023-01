Reed Hastings ontketende met Netflix een revolutie in de mediawereld

Reed Hastings (62) weet wanneer het tijd is voor leiders om plaats te maken. In de beginperiode van Netflix, toen het bedrijf dvd’s verhuurde per post, maakte Hastings een powerpointpresentatie voor Marc Randolph, de man die op dat moment de baas was. In de presentatie stonden alle redenen waarom Randolph niet langer geschikt was om het bedrijf te leiden. Het is een vroeg voorbeeld van de ‘radicale openheid’ waar Hastings heilig in gelooft en die hij onderdeel maakte van de bedrijfscultuur.

Hasting werd in 1999 zelf ceo van Netflix en ontketende een revolutie in de mediawereld door van Netflix een streamingdienst te maken. Donderdag was voor hem het moment gekomen om een stap terug te doen en maakte hij bekend dat hij per direct terugtreedt als topman van Netflix. Hij blijft betrokken als uitvoerend voorzitter, maar de dagelijkse leiding gaat naar Ted Sarandos, die sinds 2020 al co-ceo was, en Greg Peters.

Nieuw tijdperk

Hastings zag streaming als de toekomst en ging daarbij zeer ambitieus te werk. Het bedrijf begon tien jaar geleden met het maken van eigen series, zoals House of Cards, en investeerde daar elk jaar vele miljarden in. Het was het begin van een nieuw tijdperk voor televisie. Mediaconglomeraten als Disney en techbedrijven als Amazon volgden het voorbeeld van Netflix en begonnen elk hun eigen diensten. Hastings werd ondertussen als het gezicht van Netflix steeds bekender, ook in Nederland, waar het Europese hoofdkantoor staat. In zijn rol als leider zei hij ooit dat slaap de grootste concurrent van Netflix is. Tijdens een rondetafelgesprek met onder meer NRC nuanceerde hij dat al een keer. Hij gunt iedereen een goede nachtrust. Maar: „We willen dat je de tijd die je aan tv of aan een ander scherm besteedt, zoveel mogelijk bij Netflix doorbrengt.”

Lees ook: Netflix aast op uw ‘schermtijd’

In 2016 werd Hastings als een ster ontvangen in het tv-programma College Tour. En dat terwijl hij zichzelf niet zo boeiend vindt. „Als persoon is Elon Musk honderd keer zo interessant als ik”, zei hij tegen The New York Times in 2020. In het interview wordt duidelijk dat hij gek is op wiskunde en dat „lopen en denken” zijn favoriete vrijetijdsbestedingen zijn. Zijn tijd bij het Vredeskorps in de jaren tachtig (hij gaf onder meer wiskundeles in Swaziland) heeft hem geholpen in de zakenwereld: „Als je door Afrika hebt gelift met tien dollar op zak, lijkt het starten van een bedrijf niet zo intimiderend meer.”

Met zijn pragmatische aanpak („We zijn een sportploeg, geen familie”) heeft hij niet altijd vrienden gemaakt. Een ontslagen Netflix-manager zegt in het New York Times-stuk hierover: „Hij is een buitengewone man, maar hij is ook koel en berekenend.” Hastings vertelde in dat artikel dat het bestuur hem moest wegsturen als dat nodig zou zijn: „Ze moeten niet wachten tot ik faal.”

Groei is niet meer heilig

Hastings vertelde donderdag dat hij jarenlang gewerkt heeft aan zijn opvolging. Co-ceo Sarandos, de man die meer met de glamour van Hollywood lijkt te hebben dan Hastings, krijgt met Greg Peters een andere pragmatische man naast zich. Peters hield zich het afgelopen jaar veel bezig met de introductie van reclames op Netflix, iets waar Hastings lange tijd tegen was. Maar om te winnen moet je soms ook van mening veranderen, weet hij.

Hastings laat Netflix achter als marktleider met wereldwijd meer dan 231 miljoen abonnees. De concurrentiestrijd met andere diensten is echter groot, terwijl de financiële markten kritischer zijn geworden over streaming. Groei is niet meer heilig, er moet vooral winst gemaakt worden. Zelf zal Hastings zich hier in zijn nieuwe positie mee bezig blijven houden, maar hij zal ook meer tijd maken voor zijn filantropische projecten.

Een videogesprek over de meest recente kwartaalcijfers van Netflix sloot hij donderdag op nuchtere wijze af: „De eerste 25 jaar Netflix waren goed. De volgende 25 jaar worden hopelijk geweldig.”