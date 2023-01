Op de eerste editie van Eurosonic sinds Brexit steelt Ierland de show

Voor het eerst sinds januari 2020 verzamelde de Europese muziekindustrie zich deze week weer in Groningen voor showcasefestival Eurosonic Noorderslag (ESNS). 40.000 bezoekers trotseren tot en met zaterdag de natte sneeuw en de gladheid in de hoop het grote nieuwe muzikale talent te ontdekken: succesvolle artiesten als rockband Fontaines D.C., housetrio Meduza en popster Dua Lipa speelden in het begin van hun carrières op Eurosonic.

Naast een festival met meer dan 350 acts op veertig podia verspreid door de stad, is ESNS ook een conferentie met zo’n 150 panels en speeches. Na twee digitale edities is het even wennen, op de fiets door Groningen van een band in poppodium Vera naar een singer-songwriter in de Lutherse Kerk.

Zomerfestivals

Met temperaturen rond het vriespunt lijken de zomerfestivals ver weg, maar er zijn op Eurosonic genoeg acts die we de komende zomers goed op Lowlands of Down The Rabbit Hole zouden kunnen tegenkomen. The Haunted Youth bijvoorbeeld, geesteskind van de Belgische Joachim Liebens, die een bedwelmende show speelt met zijn mix van indierock en dromerige pop. Galmende gitaren, gloeiende synths, een rookmachine: Liebens laat je in zijn muziek verdwijnen.

Ook ongetwijfeld een festivalsucces is O., een Engels jazzfusionduo met baritonsaxofoon en drums. Een explosieve cocktail van rock, jazz en house met hardrockritmes en vette saxofoonriffs: jazz waar je op kunt headbangen. Het kookt in de stampvolle zaal van poppodium Vera.

Reeds onderweg naar sterrendom is Katie Gregson-MacLeod, de 21-jarige Schotse zangeres die met haar melancholische liefdesliedje ‘Complex’ een TikTok-hit scoorde en sindsdien onder contract staat bij platenmaatschappij Sony. Het is niet gemakkelijk om de borrelende muziekindustrietypes in het Eurosonic-publiek stil te krijgen, maar Gregson-MacLeod lukt het in haar eentje, met openhartige liefdesverdrietliedjes en een snik in de stem, plus een dosis droge Schotse humor.

Minder Brits

Normaal gesproken is het Engeland dat de dienst uitmaakt op Eurosonic wat betreft hypes en grote successen. Dit jaar is er echter merkbaar minder Brits te zien op ESNS; wellicht door Brexit, en de hoge kosten die Europese tournees sindsdien met zich meebrengen.

Opvallend genoeg lijkt Ierland daarvan te profiteren: de Ierse muziekscene laat zich van veel verschillende kanten zien. Postpunkband Gurriers uit Dublin bijvoorbeeld, die goed heeft geluisterd naar New Yorkse dancepunkbands uit de jaren nul: opzwepend, groovy, met een stuwende ritmesectie en onverstaanbare monotone praatzang. In het midden van de set zakt het een beetje in, maar op de hoogtepunten is Gurriers ontzettend dansbaar.

Helaas danst er niemand op de gezichtsloze drinkyoghurtreclame-pophouse van duo 49th & Main

Ook uit Dublin komt rapper Selló, een pionier in de Ierse drillrapscene, die in het Grand Theatre vergezeld wordt door een dj en een loeistrak spelende drummer. Sommige van zijn tracks zijn duister en vurig, andere melodieus en vrolijk, maar zijn energie blijft gelijk: losjes, zelfverzekerd, vol aanstekelijk plezier.

De kans dat danceduo 49th & Main uit Kilkenny een hit gaat scoren is aannemelijk, met al miljoenen streams op Spotify en een contract bij een sublabel van Ninja Tune, dat ook succesvolle dance/pop-crossover-acts Bicep en Bonobo in haar stal heeft. Helaas danst er in Club Palace helemaal niemand op de gezichtsloze drinkyoghurtreclame-pophouse van het duo.

Gedanst wordt er op datzelfde moment wél bij tegenpool The Mary Wallopers, een band uit Dundalk die kroegliederen speelt zoals in de Ierse folktraditie, maar dan op dollemanstempo en met antikapitalistische agenda. In het publiek worden armen in elkaar gehaakt en klotst het bier uit de glazen.

Nederland

En hoe doet Nederland het? Zeker niet onverdienstelijk: popzangeres Naaz speelt in de Stadsschouwburg een gloednieuwe show vol emotie en empowerment. Haar strijd met haar mentale gezondheid en de druk van de muziekindustrie, maar ook een eerbetoon aan haar Koerdische afkomst: Naaz verpakt het allemaal in een dynamische show.

Ook de jonge Amsterdamse multi-instrumentalist Bnnyhunna maakt indruk met zijn zeskoppige band: hij mengt jazz met soul, r&b, hiphop en reggae voor een fris en eigen geluid. Zaterdag is het tijd voor Noorderslag: een festivaldag in de Oosterpoort volledig gevuld met Nederlandse artiesten.