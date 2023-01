Geen zware tanks in nieuw steunpakket VS

De Verenigde Staten hebben nog eens 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) aan militaire hulp toegezegd aan Oekraïne. Dat heeft het ministerie van Defensie donderdagavond bekend gemaakt. In het pakket zitten niet de door Kiev gevraagde zware Ambrams-tanks. De VS stuurt wel 90 pantservoertuigen en 59 Bradley gevechtsvoertuigen.

In de afgelopen dagen hebben Duitse functionarissen aangegeven dat ze hun Leopard-tanks niet naar OekraÏne zullen sturen tenzij de VS ermee instemmen om hun Ambrams-tanks naar Kiev te sturen. Doordat de VS wederom geen Ambrams-tanks stuurt, zal de Duitse impasse om geen wapens te leveren aan Oekraïne, voortduren.

De VS wil de specifieke tanks niet sturen, gezien de logistieke kosten om ze te onderhouden. „Ze hebben ons in de tang”, aldus een hoge ambtenaar van de Biden-regering, tegen CNN. „De Duitsers eisen tanks voor tanks en geven niet toe aan de andere aanbiedingen die de VS hebben gedaan om Berlijn aan te sporen om de Leopards te sturen.”

Vrijdag komen de politieke leiders uit vijftig landen samen op de Duitse vliegbasis Ramstein om de steun aan Oekraïne te coördineren.