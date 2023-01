Nieuwe vrouwenrechtenwet keerpunt in ongelijk Sierra Leone

President Julius Maada Bio van Sierra Leone heeft donderdag een nieuwe wet voor vrouwenrechten ondertekend. De wet behelst onder meer een vrouwenquotum van 30 procent bij bedrijven en de overheid, gelijke salarissen en een verlengd zwangerschapsverlof. Net als eerder Kenia, Rwanda en Tanzania krijgt Sierra Leone ook een quotum van 30 procent vrouwen in het parlement.

Het beleid wordt geprezen als een belangrijk moment voor de vrouwenemancipatie in Sierra Leone, dat met de 155ste plaats op een lijst van 162 landen vrijwel onderaan de gendergelijkheidsindex van de Verenigde Naties bungelt.

In de wet staat nadrukkelijk dat vrouwen ook 30 procent van de besluitvormende posities moeten innemen, om te voorkomen dat vrouwen alleen op lage functies worden aangenomen. Ook gaat het zwangerschapsverlof van twaalf naar veertien weken. Daarnaast hebben vrouwen gelijke rechten op leningen en krijgen zij meer opleidingsmogelijkheden, wat het makkelijker moet maken om een eigen bedrijf te starten.

De wet is van toepassing op elk bedrijf met meer dan 25 werknemers. Instanties die zich niet aan de wet houden riskeren forse boetes en zelfs gevangenisstraf.

‘Toekomst is vrouwelijk’

In Sierra Leone trouwt een op de drie vrouwen voor haar achttiende en 13 procent zelfs al onder de vijftien jaar, waardoor de kans op economische onafhankelijkheid flink afneemt. Verder is nu 12 procent van de parlementariërs en 17 procent van de ministers vrouw. „De toekomst van Sierra Leone is vrouwelijk”, zei president Julius Maada Bio voordat hij donderdag het wetsvoorstel ondertekende.

„We moeten al het mogelijke doen om de volledige en onvoorwaardelijke integratie van vrouwen in ons leven, bestuur en ontwikkeling mogelijk te maken. Emancipatie van vrouwen is essentieel voor de gezondheid en sociale ontwikkeling van gezinnen, gemeenschappen en landen”, voegde hij eraan toe.

Volgens genderminister Manty Tarawalli is de wet een belangrijke stap in de goede richting, maar moet er meer gebeuren voordat het land kan zeggen dat er sprake is van gelijkheid tussen de geslachten, citeerde de BBC.