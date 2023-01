Nieuw-Zeelandse onderwijsminister Chris Hipkins waarschijnlijk nieuwe premier

Chris Hipkins (44), de huidige onderwijsminister van Nieuw-Zeeland, volgt Jacinda Ardern waarschijnlijk op als premier van het land. Dat schrijven Nieuw-Zeelandse media vrijdag op basis van een verklaring van Labour, de partij van Ardern. Hipkins is momenteel de enige die zich heeft gemeld om de plek van Ardern als partijleider in te nemen, en daarmee premier te worden.

De 42-jarige Ardern kondigde donderdag onverwachts haar vertrek aan. „Ik heb simpelweg niet meer genoeg energie voor een volgende termijn”, zei ze op een partijbijeenkomst. Op sociale media kwamen ontzette reacties op het afscheid van de premier, die mede dankzij haar livesessies ongekend populair werd onder jongeren. Na haar officiële aftreden op 7 februari wil ze meer thuis zijn voor haar dochter en trouwen met haar partner.

Behalve onderwijsminister is Hipkins ook minister van publieke diensten en minister van politie. Ook gaat hij over de gang van zaken in het parlement. Eerder was hij verantwoordelijk voor de corona-aanpak van Nieuw-Zeeland. Naar alle waarschijnlijkheid kiezen de leden van de Labour-partij hem zondag op een congres als nieuwe leider.

