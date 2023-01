‘Moederbedrijf Google schrapt wereldwijd 12.000 banen’

Alphabet, het moederbedrijf van Google, schrapt wereldwijd zo’n twaalfduizend banen. Het gaat om ongeveer 6 procent van het personeel. Dat schrijft topman Sundar Pichai in een e-mail aan het personeel, melden persbureaus Bloomberg en Reuters. De gevolgen zullen volgens Pichai wereldwijd te merken zijn in alle takken van het bedrijf.

Het bedrijf maakte afgelopen najaar al bekend dat er sprake was van een lagere groei omdat adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven. Ook de hoge inflatie zorgt ervoor dat het bedrijf het moeilijker heeft: consumenten houden minder geld over om spullen te kopen en dat vertaalt zich in terughoudendheid bij producenten. In de mail naar het personeel zegt Pichai „de volledige verantwoordelijkheid” te nemen voor alle besluiten die hebben geleid tot het schrappen van de banen. Volgens hem heeft het bedrijf de afgelopen jaren het aantal personeelsleden uitgebreid „voor een andere economische realiteit dan die waarmee we vandaag worden geconfronteerd”.

Alphabet is niet het enige techbedrijf dat het financieel zwaarder heeft. Microsoft schrapt dit jaar tienduizend banen werd donderdag bekend, ongeveer 5 procent van het personeel. Meta, het moederbedrijf van Facebook, maakte in november bekend door verkeerde investeringen zo’n elfduizend banen te moeten schrappen. Dat Alphabet nu ook mensen wil ontslaan, komt volgens Bloomberg omdat investeerders druk hebben uitgeoefend op het bedrijf om de uitgaven te beperken.