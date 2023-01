Maand voorwaardelijke celstraf vanwege opruiing voor Willem Engel

Willem Engel heeft een voorwaardelijke celstraf van een maand gekregen, met een proeftijd van twee jaar, wegens opruiing. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De uitspraak in de zaak liet even op zich wachten, omdat de voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid de rechters wraakte. Afgelopen dinsdag bepaalde de wrakingskamer dat de rechters niet vervangen hoefden te worden.

Engel is veroordeeld voor het oproepen tot het deelnemen aan een verboden demonstratie. Met de uitspraak wil de rechter voorkomen dat Engel zich nog eens opruiend uit zal laten in de toekomst. „Daarnaast vinden we dat het voor iedereen duidelijk moet zijn dat het ondermijnen van lokale autoriteiten en het negeren van door hen genomen besluiten niet kan worden getolereerd.”

Engel terecht voor het plaatsen van in totaal zeven berichten op sociale media. Op Twitter riep hij onder meer op om medewerkers van rijdende vaccinatieposten, zogeheten ‘prikbussen’, te fotograferen „voor later” en vroeg hij zijn volgers om een verzorgingstehuis te bellen, dat gesloten was voor bezoek vanwege een uitbraak van het coronavirus. Voor deze uitlatingen is hij vrijgesproken, omdat ze volgens de rechter niet strafbaar waren.

De berichten zijn geplaatst tussen juni 2020 en november 2021, toen Engel zich tegen de coronamaatregelen van de overheid verzette met zijn stichting Viruswaarheid (tegenwoordig Voorwaarheid). Eind 2021 werd een aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Hij werd daarop gearresteerd en zat twintig dagen in voorarrest. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich niet zou uitlaten op sociale media, maar gaf kort daarna een interview op YouTube, waarna hij weer een paar dagen in de cel moest doorbrengen.

Na de uitspraak heeft Engel bekendgemaakt in hoger beroep te gaan. Hij wil vrijgesproken worden. Het OM gaat de uitspraak van de rechter bestuderen en dan beoordelen of er een hoger beroep wordt ingesteld.