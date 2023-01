Kabinet wil zwarte lijst voor huisdieren die lijden onder uiterlijke kenmerken

Minister Piet Adema (Landbouw, ChristenUnie) wil een verbod op het houden van huisdieren die lijden onder uiterlijke kenmerken. Dat schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Vaak zijn dit soort dieren juist populair door hun afwijkingen, zoals het geval is bij mopshondjes met vervormde snuiten en naaktkatten. Sinds 2014 is het fokken van dieren met uiterlijke kenmerken die de gezondheid benadelen al niet meer toegestaan. Toch zijn de dieren nog volop te verkrijgen bij fokkers omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet handhaaft. Ook worden veel rasdieren in het buitenland gefokt.

Volgens minister Adema maakt het doorfokken van bepaalde uiterlijke kenmerken „onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we het ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden”. Hij streeft „naar een Nederland waar geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk”. Daarom wil hij een zwarte lijst opstellen van doorgefokte ongezonde kenmerken.

In eerste instantie zou het verboden worden katten met vouwoortjes te houden, zoals de Schotse vouwoorkat. Dezelfde genetische afwijking die de vouwoortjes veroorzaakt, doet namelijk elders in het lichaam allerlei problemen ontstaan die erg nadelig zijn voor de gezondheid van de katten. In de loop van de jaren zou die lijst dan uitgebreid moeten worden. Bijvoorbeeld met vervormde schedels die de hersenen pletten en snuiten die de ademhaling beperken, zoals het geval is bij mopshondjes.

De minister schrijft in zijn brief meermaals dat hij zich ervan bewust is dat het voorgestelde verbod zeer gevoelig ligt bij eigenaren van dergelijke huisdieren. Daarom wil hij de lijst „zorgvuldig” opstellen, een proces waarvan hij verwacht dat het enige tijd zal kosten. Tot de lijst er is wil Adema wil ook een verbod op het tonen van dergelijke dieren, bijvoorbeeld op sociale media en in reclames. Zo wil hij de vraag naar „honden en katten met extreme uiterlijke kenmerken verminderen”.

Correctie (20 januari 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de vouworen van Schotse vouwoorkatten elders in het lichaam ontstekingen veroorzaken. Dat klopt niet en is hierboven aangepast.