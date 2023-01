Kabinet legt zwart op wit vast: geen nieuwe oliewinning op land meer

De overheid geeft geen nieuwe vergunningen meer uit voor oliewinning op land, en ook niet voor nieuwe proefboringen naar gas op land. Dat staat in een vrijdag gepubliceerd persbericht. Het uitfaseren van de gas- en olieboringen op land was al beleid sinds kabinet-Rutte III, maar in de meest recente ministerraad is besloten om ook de Mijnbouwwet aan te passen.

Nieuwe gaswinning op land is dus in principe nog mogelijk, maar alleen op plekken waar al proefboringen zijn gedaan en onder voorwaarden waar omwonenden nog inspraak over krijgen. Mijnbouwbedrijven moeten voor het project begint met hen in gesprek. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw, D66) wil daarover ook met de Tweede Kamer in debat, zegt hij in een verklaring.

De Mijnbouwwet gaat nu uit van een „ja, mits”-principe, staat in de besluitenlijst van de ministerraad. Dat wordt „nee, tenzij”. Komend jaar moet meer duidelijk worden over hoe de wet precies moet veranderen.

Dat „nee, tenzij” is volgens Vijlbrief ook prettiger voor de bedrijven die willen boren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat weerstand tegen mijnbouwprojecten vaak voor uitstel zorgt. „Als het maatschappelijk gesprek goed wordt

gevoerd, zou dit uiteindelijk als resultaat hebben dat juist meer projecten de komende jaren tot ontwikkeling komen.”

Waddenzee en Noordzee

Gaswinning op de Waddenzee stopt in 2035, heeft het kabinet verder besloten. Een uitzondering geldt voor boringen bij het Friese Ternaard, die tot uiterlijk 2037 mogen doorgaan. Dat project is alleen uitgesteld, en zal de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) met een houdbaarheid van veertien jaar minder geld opleveren.

Op de Noordzee wil het kabinet juist meer naar gas gaan boren, staat in het persbericht: „Om minder afhankelijk te zijn van landen als Rusland, en omdat gas gewonnen in Nederland een lagere broeikasuitstoot heeft dan gas dat uit andere landen vervoerd moet worden.”

De parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen is intussen bijna klaar. De commissie van Tweede Kamerleden presenteert 24 februari haar eindrapport in het Groningse Zeerijp. In zijn brief aan de Kamer lijkt Vijlbrief alvast een les te trekken: „Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat activiteiten alleen plaatsvinden als de risico’s laag genoeg zijn.”

