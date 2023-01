Johnny de Mol keert terug als presentator bij HLF8

Johnny de Mol keert vanaf deze vrijdagavond wekelijks terug als presentator van de talkshow HLF8 op SBS6. Dat vertelde hij in een interview aan De Telegraaf vrijdag. De Mol stapte in april op vanwege een tweetal beschuldigingen van wangedrag tegen zijn voormalige verloofde Shima Kaes en een anoniem persoon. Hij zei in oktober nog dat hij niet meer terug zou keren bij het programma.

Kaes deed eind 2020 aangifte tegen hem van poging tot doodslag en mishandeling. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden in 2015, toen zij en De Mol nog een relatie hadden. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak rond de melding van Kaes in oktober omdat er onvoldoende bewijs zou zijn om de aangifte te steunen. Zo bleek bijvoorbeeld dat foto’s van letsel dat Kaes zou hebben opgelopen door De Mol niet stroken met haar verklaring, en verklaarden drie getuigen ontlastend over hem.

De juridisch adviseurs van Kaes worden vervolgd vanwege afdreiging; een vorm van afpersing zonder geweldsdreiging. De andere zaak, van de anonieme melder, werd niet onderzocht door het OM.

De familie De Mol ligt het afgelopen jaar onder vuur. Onder het bewind van multimiljardair en patriarch John de Mol, de vader van Johnny, zouden muzikanten Ali B en Marco Borsato als juryleden bij de populaire talentenshow The Voice of Holland jarenlang kandidaten seksueel hebben misbruikt en verkracht. Ook Jeroen Rietbergen, de man van John’s zus Linda de Mol, wordt beschuldigd van seksueel misbruik.