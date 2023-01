Het Uur met historicus Nadia Bouras



Als historicus met een specialisatie in migratie en Marokkaanse geschiedenis prikt Nadia Bouras eenvoudig de mythes door rond Marokkaanse immigranten in Nederland. Want zijn gastarbeiders echt door Nederland gehaald, of kwamen ze spontaan? En was de rol van migrantenvrouwen eigenlijk wel zo passief als we soms denken? Met Pieter van der Wielen praat ze over haar eigen opgroeien als migrantenkind en het omarmen van beide culturen. En over de vreugde rond het Marokkaanse WK-succes: eindelijk was het ok om je Marokkaans-Nederlandse identiteit te vieren.

Presentatie: Pieter van der Wielen Redactie: Anouk van Kampen & Mira Zeehandelaar Mixage: Audiochef Muziek: Rufus van Baardwijk Foto: Casper Kofi

