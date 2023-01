Harvard haalt bakzeil en gunt befaamde mensenrechtenactivist die kritiek had op Israël alsnog een beurs

De vermaarde Harvard Universiteit heeft alsnog bakzeil gehaald bij haar weigering een studiebeurs toe te kennen aan Kenneth Roth, de vroegere directeur van Human Rights Watch en een van de meest gerespecteerde mensenrechtenactivisten ter wereld.

Hoewel Roth zelf in eerste instantie slechts kreeg te horen dat de beurs die het Carr Center for Human Rights Policy hem wilde aanbieden niet was goedgekeurd, was duidelijk dat Douglas Elmendorf, de machtige decaan, dwarslag. Afgelopen zomer liet Elmendorf zich ontvallen dat Roth naar zijn smaak „vooringenomen is tegen Israël”.

Roth, die Human Rights Watch tot vorig jaar bijna drie decennia leidde, oefende regelmatig kritiek uit op Israël, vooral wegens de zijns inziens slechte behandeling van de Palestijnen. In 2019 wees Israël de directeur van het lokale HRW-kantoor in Israël uit, wat Roth het commentaar ontlokte dat Israël zich daarmee schaarde onder „een groepje tamelijk verfoeilijke regeringen”.

Forse kritiek

Harvards besluit oogstte forse kritiek uit allerlei hoeken en sommigen drongen aan op het vertrek van Elmendorf. Donderdag liet Harvard echter weten dat Roth toch welkom was op het Carr Center, onderdeel van de bekende Kennedy School of Government, om daar een boek voor te bereiden. Dezelfde Elmendorf verklaarde nederig dat hij een fout bij zijn beslissing had gemaakt. „Het spijt me dat het besluit onbedoeld twijfel heeft gezaaid over de missie van de School en onze inzet voor open debat.”

Kenneth Roth verwelkomde de ommezwaai, maar hij drong ook op bezinning aan bij Harvard over de vraag hoe de universiteit omgaat met andere critici van Israël. „Het probleem van mensen die worden bestraft voor kritiek op Israël blijft niet tot mij beperkt”, schreef hij in een reactie op twitter, „en de meeste geleerden en studenten hebben niet dezelfde mogelijkheid om de aandacht van het publiek te vangen als ik.”

Kritiek op Israël ligt vanouds gevoelig in de Verenigde Staten. Juist ook op Amerikaanse universiteiten moeten veel critici hun kritiek op Israël bezuren. Zij worden al snel van vooringenomenheid tegen Israël beschuldigd of zelfs van antisemitisme. Dit kan hun carrière negatief beïnvloeden.

