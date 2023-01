Griekspoor in drie sets onderuit tegen Tsitsipás op Australian Open

De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om de vierde ronde van de Australian Open te bereiken. Hij verloor in drie sets (6-2, 7-6 (5) en 6-3) van de Griek Stéfanos Tsitsipás. Het was voor het eerst dat de Nederlander in de derde ronde van een grandslamtoernooi stond.

In de eerste set kreeg de 26-jarige Nederlander nauwelijks kansen en werd snel gebroken door Tsitsipás, de nummer drie van de wereld. In de tweede set kwam de geboren Haarlemmer iets beter op dreef en wist hij lang op gelijke hoogte te blijven. Hij kan bij een 6-5 voorsporng op een setpoint, maar verloor de set alsnog na een tiebreak.

De laatste set kwam Griekspoor nauwelijks nog aan goed spel toe. Hij maakte veel onnodige fouten waardoor Tsitsipás hem gemakkelijk in zijn tweede servicegame kon breken. Vlak daarna werd de Nederlander nog een keer gebroken, waardoor ook de derde en laatste set naar de Griek ging.

Het verlies tegen Tsitsipás was de eerste nederlaag voor de 26-jarige Nederlander in 2023. Griekspoor liet de laatste weken zien uitstekend in vorm te zijn. Zo won hij in het Indiase Pune zijn eerste ATP-toernooi. Dankzij die zege klom hij naar de 63ste plaats op de wereldranglijst.

In de vorige ronde van de Australian Open wist Griekspoor landgenoot Botic van de Zandschulp, de beste tennisser van Nederland, te verslaan in drie sets. Alle Nederlandse tennissers zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel.

De wedstrijd in het hoofdstadion van het toernooi, de Rod Laver Arena, duurde iets meer dan twee uur. Vorig jaar bereikte Tsitsipás nog de halve finale, waarin de Rus Daniil Medvedev te sterk was. In de vierde ronde neemt de Griek het op tegen de Italiaan Jannik Sinner.