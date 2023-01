Een prominente homoactivist werd op gruwelijke manier vermoord in Kenia. De volgende dagen berichtte de BBC over een golf van afschuw over de moord in de Keniaanse media. Op sociale media gebeurde het tegenovergestelde. Daar kwam een venijnige campagne op gang tegen homo’s en de familie van het slachtoffer.

Hij heette Edwin Kiptoo alias Chiloba, was 25 jaar, een opkomende modeontwerper en student aan de universiteit van Eldoret. Hij werd het laatst gezien tijdens Oudjaar, in een nachtclub. Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden in een metalen box langs een weg buiten Eldoret. „Zijn ogen waren eruit gestoken”, meldden de media. „Een haatmisdrijf waar overal homofoob op staat geschreven. Wederom een tragisch verlies voor de homogemeenschap in Kenia, het land dat we ons thuis noemen”, aldus oprichter Chris Makene van de website Bold Network Africa, die zich inzet voor „African queer people”.

Op internet zwol de haat tegen homo’s aan. Edwins biologische vader had hem op jonge leeftijd wegens zijn geaardheid het huis uitgestuurd, en een foto van zijn witte adoptieouders waarop zij de jongen op de wangen kusten, ging viraal met de titel: „Kijk, zo word je homo.” De moord werd inzet van een debat tussen voor- en tegenstanders van homoseksualiteit.

Westerse levensstijl

Edwin Chiloba leefde in de fast lane, een man die zich verfraaide in zelfontworpen vrouwenkleren, dol op feesten was en het op Instagram opnam voor homo’s. Zijn familie koesterde een heel ander beeld van hem. Zijn zus noemde hem in een interview „een evangelische pastoor in opleiding”. „Zijn vijanden zitten achter dat homo-narratief, bedoeld om hem zwart te maken”, zei ze. Na afloop van de begrafenis werd een nicht van Edwin voor de televisie gehaald. „Ze zeggen dat hij een, ik weet niet hoe ze dat noemen, ik kan het niet eens uitspreken.”

Enkele twitteraars zagen de moord als een complot om meer rechten voor homo’s in Kenia te bewerkstelligen. Intussen bood de Amerikaanse geheime dienst FBI aan te helpen bij het onderzoek, en dat bracht weer anti-Amerikaanse reacties teweeg: „De VS helpen niet politieke moorden op te lossen of bandieten te arresteren, maar schieten wel te hulp voor een vermeende homo.”

Toen volgden de politici. Parlementslid Oscar Sudi riep in een tweet homo’s op zich aan de Afrikaanse normen te houden en geen westerse levensstijl te volgen: „Als leiders veroordelen we een dergelijke levensstijl ten stelligste. Als je zoiets kwaadaardigs wilt doen, doe het dan ergens anders.” Parlementslid Caleb Amisi hekelde het „lhbti-topic als een wereldwijde investering”, een soort cultureel imperialisme. En zijn collega Didmus Barasa tweette: „De VS en Europa proberen deze lhbti-agenda al langer door te drukken, maar wij weigeren.”

‘Crime passionnel’

De insinuatie dat de moord op Chilob was ingegeven door haat jegens homoseksuelen bleek voorbarig. Vorige week arresteerde de politie vijf verdachten, onder wie de vermeende mannelijke geliefde van Edwin. Edwin was gestikt doordat er sokken in zijn mond waren gepropt, zijn ogen waren intact. Een misdaad uit passie, lijkt het. Daarop verstomden de protesten van homoactivisten. Maar toen ze niet naar Edwins begrafenis kwamen, ontstond er een nieuwe tirade tegen hen. „Het was allemaal een gimmick om internationale sympathie te krijgen.”

In tegenstelling tot andere Afrikaanse landen, waaronder buurland Oeganda, voeren Keniaanse politici niet actief campagne tegen homo’s, al staat er wel veertien jaar gevangenisstraf op homoseksualiteit. Maar het overgrote deel van de Kenianen zal zich in het openbaar altijd negatief uitlaten over homo’s en enkele activisten zijn de afgelopen jaren ‘verdwenen’, zonder dat de politie deze zaken heeft opgelost.

De Keniaanse krant The Standard sprak in een hoofdartikel over een „overreactie van de Amerikanen” op de moord. De krant beaamde dat er homo’s in Kenia bestaan, „maar ze staan niet onder druk. Toch lijkt het Westen vastbesloten om het te laten lijken alsof homo's het doelwit zijn, wat niet het geval is.”