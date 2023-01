De oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door, met name in het oosten van het land. Rusland voerde afgelopen weekend opnieuw zware aanvallen uit door heel het land. De hevigste was op de oostelijke stad Dnipro, waar een appartementencomplex van negen verdiepingen - te zien op dit beeld - werd geraakt. Zeker veertig mensen kwamen daarbij om het leven.

Foto Yan Dobronosov / Reuters