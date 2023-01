David Crosby: eeuwige rebel die de Woodstockgeneratie een stem gaf

Op vroege foto’s van The Byrds kon je al zien dat David Crosby een grillig pad zou kiezen in de pophistorie. Roger McGuinn, Gene Clark en de andere twee hadden keurig Beatle-haar, terwijl Crosby’s weerbarstige bruine lokken alle kanten op schoten. Hij droeg een wijde cape, de anderen strakke jasjes. Als de eeuwige rebel in The Byrds, daarna Crosby, Stills & Nash en zijn lange solocarrière was Crosby de belichaming van de Woodstockgeneratie, genoemd naar het festival waar hij in 1969 optrad. Donderdag overleed hij op 81-jarige leeftijd na een lange ziekteperiode.

Croz, ook wel ‘De Walrus’ genoemd vanwege zijn prominente snor, leende zijn fabuleuze zangstem het liefst aan songs met een kritische ondertoon. Zijn popsucces in The Byrds met Dylans ‘Mr Tambourine Man’ en het stichtelijke ‘Turn! Turn! Turn!’ pareerde hij met ‘Triad’, een controversieel lied over een driehoeksverhouding. Bij Crosby, Stills, Nash en later Young was hij de ultieme hippie die de idealen van de sixties verwoordde in ‘Wooden Ships’ en ‘Almost Cut My Hair’. Op zijn eerste soloplaat zong hij ‘What Are Their Names’, over de machthebbers die in de weg stonden van wereldvrede.

The Byrds begin jaren 60, met geheel links David Crosby. Foto Camera Press/Hollandse Hoogte

David Van Cortlandt Crosby werd op 14 augustus 1941 geboren in Los Angeles, als zoon van een Oscarwinnende cameraman. Zijn prille toneelambities liet hij varen voor het folkduo dat hij begon met de latere souljazzzanger Terry Callier. Op tournee in Chicago leerde hij Jim (later Roger) McGuinn kennen. Ze noemden zich The Byrds en hun sterk door The Beatles beïnvloede muziek nam een drastische wending toen ze een demo van de nog onbekende Bob Dylan te pakken kregen, die ze weergaloos bewerkten tot een closeharmony-popsong. ‘Mr. Tambourine Man’ werd een wereldhit en The Byrds begonnen aan een korte succesperiode waarin Crosby, McGuinn en Clark vochten om het bandleiderschap. Hun muziek werd gaandeweg meer psychedelisch, met Crosby’s ‘Mind Garden’ van het album Younger Than Yesterday uit 1967 als een bedwelmend hoogtepunt. Crosby verliet de band in datzelfde jaar en werd onderdeel van een muzikaal broeinest in Laurel Canyon, waar hij de jonge zangeres Joni Mitchell onder zijn hoede nam en haar eerste album produceerde.

Driestemmige samenzang

Cass Elliot van The Mamas and the Papas bracht David Crosby en Steve Stills in contact met de Engelsman Graham Nash die net uit The Hollies was gestapt. Hun driestemmige samenzang was meteen fenomenaal. Na het instant-succes van CSN’s debuutalbum met Crosby’s ‘Guinnevere’ en ‘Long Time Gone’ sloot het drietal een verbond met de Canadees Neil Young. Woodstock was hun tweede optreden ooit en het collectief maakte een verpletterende indruk. Crosby, Stills, Nash & Young werden een gewilde liveattractie, groots in de hink-stap-sprong tussen folk en rock en geplaagd door onderlinge wrijvingen. Na het klassieke album Déjà Vu, genoemd naar een song van Crosby, haakte Young af en herrees het duo Crosby & Nash uit de as van de gecrashte supergroep.

In zijn autobiografie Long Time Gone (1988) vertelt Crosby het bloedstollende verhaal van de excessen, de drugsverslaving en de aanvaringen met de politie die zijn leven daarna beheersten. David Crosby werd een karikatuur van de blowende hippie, nu met een crackpijp op een half verbrand matras terwijl zijn legende hem voorbij was gesneld. De afkickkliniek en een levertransplantatie gaven hem een tweede kans. Crosby begon de band CPR met zijn zoon James Raymond en vond een mooie balans tussen nieuw materiaal en de oude songs die de soundtrack van de babyboomergeneratie waren geworden. Neil Youngs ‘Ohio’ zong hij met evenveel vuur als zijn eigen ‘Wooden Ships’ en ook The Byrds’ ‘Eight Miles High’ bleef op zijn repertoire staan. In ‘The Lee Shore’ (de lijzijde) en ‘Shadow Captain’ bezong hij zijn levenslange passie voor het varen, op de schoener die door Graham Nash uit Crosby’s faillissement werd gered.

David Crosby was een moeilijke man („Ik werd uit de Byrds gegooid omdat ik een klootzak was”), die Neil Young publiekelijk schoffeerde toen die een relatie aanging met actrice Daryl Hannah. Daarmee viel de lang gekoesterde droom van een reünie van CSN&Y voorgoed in het water en moest zelfs de gelijkmatige Graham Nash erkennen dat samenspelen er niet meer in zat. Soloshows in latere jaren eindigde David Crosby vaak met ‘Wooden Ships’, over de mythische reis van de uitverkorenen die van de paarse bessen gegeten hadden en die de zilveren mensen aan de kustlijn konden zien. Wie in de sixties volwassen was geworden, wist precies wat Croz bedoelde.