Bij de aanhoudende protesten in Peru kwamen inmiddels 55 mensen om het leven

De protesten in Peru gaan onverminderd door. Duizenden aanhangers van de opgepakte ex-president Pedro Castillo protesteerden donderdag in de hoofdstad Lima en de tweede stad Arequipa opnieuw tegen zijn opsluiting. Daarbij kwam één persoon om het leven. De demonstranten eisen ook het aftreden van Castillo’s opvolger Dina Boluarte. Bij de al ongeveer anderhalve maand durende protesten zijn inmiddels 55 mensen omgekomen, melden internationale persbureaus. Komend weekend vinden in Lima nieuwe protesten plaats.

Veel demonstranten komen uit de Andes-regio, waar de links-nationalistische Castillo nog steeds grote populariteit geniet - net als in het zuiden van het land. Zij kregen het donderdag in Lima aan de stok met de politie, die traangas inzette. In de zuidelijke stad Arequipa probeerden demonstranten een vliegveld te bestormen. Eén persoon overleefde de daarop volgende confrontatie met de politie niet.

De aanhoudende demonstraties begonnen op 9 december. Een dag daarvoor pleegde Castillo een slecht voorbereide ‘zelfcoup’, vlak nadat het parlement van Peru instemde met zijn afzetting. Castillo probeerde daarop het parlement juist af te zetten, maar dat plan liep voor hem niet goed af. Als gevallen leider zat hij nog dezelfde dag in de cel. Boluarte werd vervolgens aangesteld als eerste vrouwelijke president van het land.

Verder oplaaien protest dreigt nog steeds

Het parlement besloot, in de hoop op een einde aan de protesten, de verkiezingen van 2026 te vervroegen naar 2024. Die hoop bleek tevergeefs: nieuwe protesten bleven volgen, omdat de demonstranten nog steeds onder meer de vrijlating van Castillo eisen. De rechter verlengde zijn voorarrest in december juist met anderhalf jaar, vanwege vluchtgevaar. Waarschijnlijk zal hij worden berecht wegens rebellie.

Sindsdien willen de protesten niet luwen in het land dat in zes jaar tijd evenveel presidenten versleet. De protesten maken daarnaast de verdeeldheid tussen de inheemse bevolking en de wittere, grootstedelijke elites zichtbaarder. Het verder oplaaien van de onlusten dreigt bovendien, mede doordat in buurland Bolivia de linkse, inheemse ex-president Evo Morales de crisis zou opstoken. Hij schaarde zich op Twitter achter Castillo en hij wilde naar Peru afreizen. Dat verboden Peruaanse autoriteiten hem.