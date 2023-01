Het was het ultieme Instagram-moment. Mark uit Den Haag, die van het appeltje op de fiets, mocht even plaatsnemen in de stoel van de machtigste man op aarde. Aan het beroemde bureau van president Biden en een reeks van zijn voorgangers. President Kennedy had er tijdens de Cuba-crisis de wereld behoed voor een kernoorlog.

Mark Rutte, premier van Nederland, keek er tevreden bij, dinsdag, aan de beroemde Resolute Desk in de Oval Office van het Witte Huis. Als een jongetje dat in de showroom even achter het stuur van een sportauto mag zitten.

Het gesprek over staatszaken met de Amerikaanse president was voorbij, en nu dit. En het mooiste: er was een fotograaf bij om het vast te leggen.

„Bij het afscheid liet Biden wat dingen zien in de Oval Office”, herinnert ANP-fotograaf Bart Maat zich. „Ze hadden duidelijk een goede sfeer met elkaar. Biden was een beetje aan het grappen. En toen ze bij die stoel stonden, zei hij: ‘ga maar even zitten’. Het zag er spontaan uit.”

Schuin achter de stoel, waar doorgaans met gepaste onderdanigheid de vicepresident of een senator staat, stond nu de president zélf. Eerst glimlachend, een vaderlijke hand uitgestrekt naar de rug van Rutte. Maar op een tweede foto van Maat is Bidens blik wat bezorgd: de bezoeker heeft kennelijk de smaak te pakken en de hoorn van een van de twee telefoons op het bureau gegrepen. Alsof het prinsje dat even op de troon mag zitten nu ook maar meteen de scepter pakt.

Bezoekers die aan het presidentiële bureau mogen plaatsnemen zijn voor zover bekend een zeldzaamheid. Ivanka Trump liet zich er fotograferen, geflankeerd door haar vader en de Canadese premier Trudeau – „twee wereldleiders die hebben gesproken over het belang dat vrouwen een plaats aan tafel krijgen”, twitterde ze trots.

Tweet van Ivanka Trump

Het kwam haar op boze reacties te staan: de Oval Office is geen rekwisiet voor de dochter van de president!

Onder president Obama mocht de 9-jarige Robby Novak, die op YouTube een show had als de Kid President, even de plaats innemen van de echte commander-in-chief.

Van president Obama mocht in 2013 de 9-jarige Robby Novak even plaatsnemen achter zijn bureau. Pete Souza

Obama zelf ontketende een stormpje van verontwaardiging toen hij op een foto te zien was met zijn voeten op het bureau. Ontheiliging! „De geschoktheid, woede en spot onder conservatieven zwellen aan”, meldde de rechtse krant The Washington Times.

President Obama in 2013 met twee medewerkers in de Oval Office. Pete Souza

De Britse koningin Victoria deed het bureau in 1880 cadeau aan toenmalig president Rutherford B. Hayes. Het is gemaakt van eikenhout dat ooit was gebruikt voor de spanten van een beroemd Brits schip voor poolexploratie, de HMS Resolute, dat door de Amerikanen ten westen van Groenland verlaten was aangetroffen, opgeknapt en aan de Britten was teruggeven. En symbool van transatlantische vriendschap was de Resolute Desk dus altijd al.