Advocaten kroongetuige: ‘OM heeft Peter R. de Vries verraden’

De advocaten van Nabil B. menen dat de kroongetuige in de Marengozaak recht heeft op een kortere straf dan geëist, omdat het Openbaar Ministerie en de overheid de belangen van de kroongetuige in en zijn familie ernstig heeft geschaad.

Om die reden vragen zij de rechtbank Nabil niet de geëiste celstraf van 8 jaar op te leggen, maar een straf van zes jaar en negen maanden. Als de rechtbank dit verzoek overneemt, komt Nabil B. in oktober van 2023 vrij omdat hij al begin 2017 in voorlopige hechtenis zit. Het vonnis staat voor oktober 2023 gepland.

De advocaten, Onno de Jong en Peter Schouten, stellen onder meer dat de overheid heeft gefaald bij het beveiligen van de familie van Nabil B. en diens verdedigingsteam. Nadat bekend werd dat Nabil een deal had gesloten met het OM, werden zijn broer Reduan (2018), zijn advocaat Derk Wiersum (2019) en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries (2021) vermoord. Schouten: „Er is achteloos met hun belangen omgegaan.”

Verraad

Daarnaast stellen de advocaten dat het OM Peter R. de Vries heeft „verraden” door de naam van zijn zoon Royce te lekken, die de familie van Nabil B. anoniem bijstond. Ook heeft het OM de partner van Nabil B. volgens de advocaten belet om zelf een advocaat te kiezen in een procedure tegen de staat over de beveiliging van haar en hun kinderen.

Volgens De Jong en Schouten heeft een lid van het OM in het voorjaar van 2021 de naam van de anonieme advocaat die de familie van Nabil B. bijstond, gelekt aan Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel. Dat was in die tijd Royce de Vries, de zoon van Peter.

Lees ook het bericht over de schikking die De Telegraaf trof met advocaat Royce de Vries

Peter de Vries was furieus over het lekken van de naam van zijn zoon, die daarna persoonlijke beveiliging nodig had en zich gedwongen zag de verdediging van de familie van Nabil B. neer te leggen. „Je hebt niet overdreven toen je verleden week zei dat het OM alles zou lekken”, aldus De Vries in een appje aan een contact bij de politie. „Dieptepunt is wel dat jullie de naam van mijn zoon lekken aan Van den Heuvel en deze dat zonder wederhoor klakkeloos prijsgeeft in een interview op de Telegraaf-site… misdadig.”

In reactie op een brief van de advocaten van Nabil B. aan Gerrit van der Burg, de hoogste baas van het OM, stelde Van der Burg dat niet vaststaat dat de bron van Van den Heuvel een medewerker is van het OM. „De journalist stelt zich daarbij te baseren op ‘wandelgangen rondom justitie’, hetgeen natuurlijk breder is dan het OM. Op andere vragen is Van der Burg niet ingegaan.

Geen advocaat

Volgens de advocaten van Nabil B. is zijn partner door het OM tegengewerkt in een civiele procedure tegen de staat over de beveiliging van haar en hun kinderen, die jarenlang niet goed is geregeld. Zij wilde dat de advocaten van Nabil haar daarin bijstonden. Van het OM mocht dat niet. En de rechtbank achtte die weigering aanvaardbaar: „bij veiligheidsrisico’s moet het voor de staat mogelijk zijn om die vrijheid te beknotten.” Daarna is door het OM geen alternatief aangeboden. Toen De Jong en Schouten tegen deze beslissing in beroep wilden gaan, weigerde het OM „de partner van Nabil B. naar de zitting te vervoeren of een videoverbinding te faciliteren vanwege de veiligheidsrisico’s.”

Lees ook: Hoe justitie het gevaar voor de familie van kroongetuige Nabil B. onderschatte

Volgens Schouten en de Jong is het tekenend voor de wijze waarop het Openbaar Ministerie en de staat met de belangen van Nabil B., zijn gezin en zijn familie is omgegaan. Dat is op dit moment onderwerp van onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). „Hopelijk geeft het OVV antwoord op de vraag waarom het OM Nabil en zijn familie aan hun lot heeft overgelaten.”

De advocaten willen het eindrapport van het OVV toevoegen aan het dossier, omdat het van belang wordt geacht voor de overwegingen van de rechtbank. De uiteindelijke versie wordt ergens tussen februari en begin april van dit jaar verwacht. In die periode zullen het OM en de advocaten nog op elkaars pleidooien reageren en krijgen de verdachten gelegenheid voor het uitspreken van het laatste woord. De verwachting is dat de rechtbank in oktober van dit jaar uitspraak zal doen.