Zes op de tien gemeenten vanaf 2026 in rode cijfers

Zes op de tien gemeenten dreigt vanaf 2026 in financiële problemen te komen doordat zij mede verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van onder meer woningbouw, energietransitie en jeugdzorg. Maar ze weten nog niet hoe hoog hun inkomsten zullen zijn.

Daarvoor waarschuwt accountantskantoor BDO in zijn jaarlijkse doorlichting van gemeenten. De accountant bekeek de jaarrekeningen van alle 352 gemeenten en de begrotingen voor 2023.

Hoewel de kaart van Nederland in 2022 voor het eerst in vijf jaar groen kleurde omdat bijna acht op de tien gemeenten een overschot hadden – van in totaal 2,1 miljard euro – signaleert Rob Bouman, partner bij BDO, dat dit toch geen goed nieuws is. „Wat we zagen is dat de meevallers die gemeenten van het Rijk kregen enorm laat in het jaar beschikbaar kwamen, waardoor het lastig was nog de uitgaven te sturen.” Bovendien ging het deels nog om coronagelden, en bleef volgens de accountant geld over omdat door personeelstekorten het niet kon worden besteed. „Ik ken een kleine gemeente met veertig vacatures”, zegt Bouman.

Onzekere inkomsten

De afgelopen vier jaar waarschuwde het accountantskantoor voor de „onhoudbare” financiële positie van gemeenten. Nu zegt Bouman dat het misschien niet meer onhoudbaar is, maar wel „structureel onzeker”. Dat komt onder meer doordat gemeenten veel bezuinigd hebben. Hij vergelijkt het met het kopen van een huis met hypotheek: „Dan wil je dat je inkomen langjarig op niveau zit.”

Lees ook over hoe de gemeente Zoetermeer omgaat met financiën

Gemeenten zijn voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk van wat zij van het Rijk krijgen via het zogenoemde Gemeentefonds, maar die inkomsten zijn lastig te ramen en te plannen. En Deels omdat nog onduidelijk is wat gemeenten na 2026 van het Rijk krijgen, deels omdat die gelden maar voor één doel mogen worden ingezet, of incidenteel zijn. Tussen 2009 en 2021 nam het aantal van deze ‘specifieke uitkeringen’ toe van 20 tot meer dan 120, signaleert BDO.

„De grote opgaven als woningbouw, energietransitie of de opvang van vluchtelingen zijn juist meerjarig”, zegt Bouman. Hij ziet dat investeringen in bijvoorbeeld riolering of schoolgebouwen achterblijven en noemt dat „zorgelijk”. BDO roept op een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de financiën van gemeenten.

Ranglijst gemeenten

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat niet te meten is of het voorzieningenniveau in gemeenten achteruitgaat. Ze wees erop dat „het eigen vermogen van alle gemeenten tussen 2019 en 2021 is toegenomen met 6,3 miljard euro.” Bouman zegt echter tegen gemeenten: „Laat je niet in slaap sussen door de positieve resultaten, het geld is er, maar wordt door de inflatie minder waard. En de onzekerheid over welke middelen beschikbaar zijn, blijft.”

BDO maakte ook een ranglijst van alle gemeenten. Financieel het minst gezond zijn Eemnes, Bodegraven-Reeuwijk, Barneveld en Groningen. Het gezondst zijn Capelle aan den IJssel, Epe, Brielle en Tilburg. Het is de vijfde keer dat het accountantskantoor alle gemeenten financieel onderzocht.