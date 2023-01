Wilde dieren eten

Alles doen ouders eraan om kinderen met kaken als kluisdeuren te laten eten. Slimme fabrikanten maken daarom eten in figuurtjes. Valess, van de vleesvervangers, heeft nu Safari-nuggets, waardoor je als kleuter ineens een olifant naast je broccoliboom kunt aantreffen. Toch benieuwd wat voor gesprek dat oplevert. „Dus we eten dit omdat we geen dieren eten? Maar ik moet wel neushoorn eten?” En wat vinden principiële vegetariërs hiervan: maak je zo de geesten niet rijp voor echt vlees? Kinderen hebben het recht om geen dieren te eten, ook als ze nep zijn. En helemaal als ze smaken naar niks.

