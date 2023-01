Twee Nederlanders ter dood veroordeeld in Marokko om vergismoord

Een rechter in Marokko heeft twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf voor hun rol in een vergismoord in Marrakech, eind 2017. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag aan NRC, na berichtgeving van De Telegraaf. Het gaat om Shardyone S. (31) en Edwin R.M. (27), die al eerder ter dood werden veroordeeld in dezelfde zaak maar toen in hoger beroep gingen.

In 2017 schoten de twee mannen een student dood op een terras in Marrakech. Ze openden vuur op de verkeerde caféganger, die de zoon van een Marokkaanse rechter bleek te zijn. Hun eigenlijke doelwit was cocaïnesmokkelaar Mustapha F., die al langer ruzie had met Ridouan Taghi. Opsporingsdiensten gaan ervan uit dat Taghi de opdrachtgever was van de Nederlandse schutters. Eén van Taghi’s broers werd in 2019 in Marokko veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de moord.

In hoger beroep hebben de twee Nederlanders een verklaring afgelegd. Mogelijk hoopten ze op een lagere straf, of op het uitzitten van hun straf in Nederland. Toch bleef het vorige vonnis staan, al is de doodstraf sinds 1993 niet meer uitgevoerd in Marokko. In de praktijk zitten veroordeelden vaak levenslang in de gevangenis. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de betrokkenen.