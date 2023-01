Twee massagraven gevonden in het noordoosten van Congo

Vredeshandhavers van de Verenigde Naties ontdekten deze week in de Democratische Republiek Congo twee massagraven met in totaal 49 lijken na aanvallen dit weekend door een lokale gewapende groepering. Dat vertelde VN-woordvoerder Farhan Haq woensdag aan verslaggevers in New York volgens persbureau AP. De graven liggen in twee dorpen in de noordoostelijke provincie Ituri, aan de grens met Oeganda.

Het graf in het dorp Nyamamba telt 42 slachtoffers, onder wie zes kinderen. In het graf in het andere dorp liggen zeven mannen. „Vredeshandhavers begonnen onmiddellijk een patrouille naar het gebied toen zij dit weekend meldingen ontvingen van aanvallen op burgers door de CODECO-milities”, zei Haq in New York. „Toen deden ze gruwelijke ontdekkingen.” Volgens lokale autoriteiten hebben de militanten van CODECO (Coöperatie voor de Ontwikkeling van Congo) ook vrouwen ontvoerd tijdens de aanvallen.

Hij voegde eraan toe dat de regionale VN-vredesoperatie MONUSCO „het Congolese rechtssyseem ondersteunt bij het onderzoeken van de aanslagen en riep op „de daders voor het gerecht te brengen”.

Moord op een leraar

Ituri heeft de afgelopen weken te maken met een golf van geweld, nadat de moord op een leraar van de Lendu-gemeenschap leidde tot vergeldingsaanvallen van CODECO, die bestaat uit mensen van deze etnische groep. CODECO beschuldigde de rivaliserende militie Zaïre, die bestaat uit de Hema-gemeenschap, van de dood van de leraar.

De Lendu- en Hema-gemeenschap hebben een langdurig conflict, dat tussen 1999 en 2003 duizenden doden veroorzaakte. Haq waarschuwde woensdag voor een „forse verslechtering van de veiligheidssituatie” in Ituri. Hij zei dat sinds december ten minste 195 burgers zijn gedood, 68 gewond en 84 ontvoerd door aanvallen over een weer van de CODECO- en Zaïre-milities. Meer dan 1,5 miljoen mensen in Ituri zijn ontheemd door de gevechten, voegde hij eraan toe.

Ook in andere delen van Oost-Congo wordt al jaren hevig gevochten. Gisteren riepen demonstranten in de oostelijke stad Goma de autoriteiten op om de afgesproken terugtrekking van rebellengroep M23 uit bezet gebied in de regio af te dwingen. De politie vuurde traangas af op de demonstranten en arresteerde een tiental mensen, onder wie drie journalisten, aldus een verslaggever van Reuters ter plaatse. In juli hadden gewelddadige protesten vanwege klachten over het onvoldoende beschermen van burgers door VN-vredeshandhavers tegen het militiegeweld een dodelijke afloop.