Trump haalt zijn eigen alibi onderuit in aanrandingszaak

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft per ongeluk het alibi ondermijnd dat hij regelmatig gebruikt om zich te verweren tegen aantijgingen van seksueel wangedrag: dat de klaagster niet zijn „type” is. Dat blijkt uit documenten die woensdag zijn vrijgegeven door de rechtbank New York.

Trump werd vorig jaar onder ede gehoord in de zaak die schrijver-journalist E. Jean Caroll tegen hem heeft aangespannen. Carroll beschuldigt Trump ervan dat hij haar midden jaren negentig zou hebben aangerand tijdens een ontmoeting op de lingerie-afdeling van het New-Yorkse warenhuis Bergdorf Goodman. Jaren later zou hij vervolgens smaad hebben gepleegd bij het ontkennen van dat veronderstelde misbruik, klaagt Carroll.

Trump ontkent en stelt dat Carroll zijn ‘type’ niet is en hij daarom nooit amoureuze of seksuele interesse in haar zou hebben kunnen tonen. Het is een argument dat de zakenman-politicus vaker gebruikte tegen de verscheidene vrouwen die hem in de afgelopen jaren van seksueel wangedrag beschuldigden. Carroll zei hij überhaupt niet te kennen.

Lees ook: Trump komt juridisch steeds meer onder vuur te liggen. Hoe kwetsbaar is hij?

In 2019 schreef zij in memoires over de veronderstelde aanranding. Een oude zwart-wit foto waarop ze met Trump poseert, moest bewijzen dat de twee elkaar wel degelijk ontmoetten. Volgens Trump moet deze genomen zijn tijdens een feest waarop hij met een lange reeks gasten op de foto ging.

Tijdens zijn laatste verhoor onder ede toonde Carrolls advocaat de bewuste foto aan de ex-president. Die blunderde in zijn antwoord door te zeggen: „Dat is Marla, inderdaad. Dat is mijn vrouw.” Marla Maples was Trumps (tweede) echtgenote van 1993 tot 1999 – de periode waarin het incident met Carroll zou hebben plaatsgevonden.

Als Carroll blijkbaar zozeer op een ex-geliefde lijkt dat hij beide vrouwen door elkaar haalt, ondermijnt dit Trumps alibi dat ze zijn ‘type’ niet is. Trumps advocaat corrigeerde de ex-president tijdens het verhoor meteen. De klachten die Carroll heeft ingediend slepen al jaren en zullen waarschijnlijk in april voor de rechter komen.