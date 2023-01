Schiphol: ‘Genoeg stikstofrechten verworven’

De Schiphol Group is klaar met opkopen van stikstofrechten van boerenbedrijven in de omgeving van luchthaven Schiphol en Lelystad Airport. Dat bevestigt een woordvoerder van de groep.

Schiphol heeft de emissierechten van acht veehouders overgenomen en vier agrarische bedrijven volledig gekocht. Daarmee denkt de groep meer dan genoeg stikstofrechten te hebben om de depositie van de luchtvaart op natuurgebieden in de omgeving van Schiphol en Lelystad te verrekenen.

Schiphol gaat nu opnieuw een natuurvergunning aanvragen voor beide vliegvelden. Die missen Schiphol en Lelystad nu – net als de meeste andere vliegvelden in Nederland. Een natuurvergunning is noodzakelijk voor een luchthavenbesluit; daarmee regelt de overheid het dagelijks gebruik van een vliegveld (aantal vluchten, verkeer op en rond de luchthaven).

Lees ook: Vier projecten die laten zien hoe indringend de stikstofcrisis in Nederland is

Met de koop van vier veehouderijen en de overname van de emissierechten van acht boerderijen is een bedrag gemoeid van 20 tot 25 miljoen euro, aldus de woordvoerder. Het gaat om veehouders in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De uitstoot betreft Natura 2000-gebieden zoals de Noord-Hollandse duinen, het Naardermeer en de Veluwe. Schiphol wil de vier boerderijen waarvan de eigenaren zich volledig hebben laten overnemen, op termijn afstoten.

Uitkoop van boerenbedrijven door bedrijven en overheidsdiensten is zeer omstreden. Als grote bedrijven meebieden op stikstofrechten, zou dat prijsopdrijvend werken en ten koste gaan van de landbouw en de woningbouw, stellen onder meer boerenorganisaties. De landelijke overheid wil een voorkeursrecht krijgen bij de uitkoop van boeren en andere bedrijven voor hun stikstofvergunning. Dat zou moeten leiden tot meer regie.

Verplichte krimp

Eind vorig jaar ontstond publieke discussie, onder meer in de Tweede Kamer, over het opkopen van boerderijen door Schiphol. In een motie riep de Kamer de luchthaven destijds op te stoppen met de uitkoop.

Vóór dat debat was het bedrijf echter al begonnen met kopen van stikstofrechten, aldus de woordvoerder. Halverwege stoppen en later het verwijt krijgen dat Schiphol te weinig heeft gedaan om een natuurvergunning te verkrijgen, was volgens hem geen optie voor de luchthaven. „Wat het prijsopdrijvend effect betreft: Schiphol heeft volgens ons een marktconforme prijs betaald voor de rechten. Het gaat ook om slechts twaalf bedrijven. Wij zijn nu klaar; we begeven ons niet meer op deze markt.”

Volgens de woordvoerder moet je de overname van de veehouders los zien van de krimp van Schiphol die het kabinet wil om de geluidsoverlast van de luchthaven te beperken. Vanaf 1 november 2023 mag Schiphol vermoedelijk maximaal 450.000 à 465.000 vliegbewegingen (starts en landingen) op jaarbasis verwerken. Per 1 november 2024 zouden dat er maximaal 440.000 moeten zijn.

Minder vliegen betekent niet minder benodigde stikstofrechten, aldus de woordvoerder. „Bij krimp zullen eerst vluchten worden geschrapt op de banen die de meeste geluidsoverlast geven. Wij zullen vooral gebruikmaken van de ‘preferente’ banen, de Polderbaan en de Kaagbaan. En dat zijn juist de banen waarbij het meest over Natura 2000-gebieden wordt gevlogen.”

Zo komt de verplichte krimp van Schiphol meer ten goede aan de omwonenden van de luchthaven dan van de natuurgebieden in de directe omgeving.