Rock legende David Crosby op 81-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse rock legende David Crosby is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vertegenwoordiger medegedeeld aan het blad Variety. Crosby was lid van twee populaire en invloedrijke rockgroepen uit de jaren ’60: de Byrds en Crosby, Stills & Nash (later Crosby, Stills, Nash & Young).

Volgens zijn vrouw overleed de rockster „na een lange ziekte” omringd door familie. „Hoewel hij niet langer hier bij ons is, zal zijn menselijkheid en lieve ziel ons blijven leiden en inspireren. Zijn nalatenschap zal blijven voortleven door zijn legendarische muziek.”

Crosby, die zeer actief was op Twitter, schreef op woensdag zijn laatste post. Hij maakte daarin een grap over de hemel: „Ik heb gehoord dat de plaats overschat is … bewolkt.”

Crosby werd op 14 augustus 1941 geboren in Californië en sloot zich in 1964 aan bij The Byrds, een folkrockgroep die hun eerste hit scoorde met een cover van het nummer ‘Tambourine Man’ van Bob Dylan. In 1967 werd Crosby ontslagen uit de band na een onstuimige periode omdat er een ruzie zou zijn ontstaan. De band zou ervoor hebben gekozen een nummer van Crosby af te wijzen ten gunste van een cover van Carole King’s ‘Going Back’.

In de Netflix documentaire uit 2018 over de band Echo of the Canyon, sprak Crosby dit verhaal echter tegen. „Dames en heren, dat is niet waarom ze me uit The Byrds hebben gegooid”, zei hij terwijl hij in de camera keek. „Ze hebben me uit The Byrds gegooid omdat ik een klootzak was.”

Kort na zijn vertrek uit de band vormde hij de groep Crosby, Stills & Nash, die hun eerste concert gaven op het legendarische Woodstock-festival in 1969. Het trio werd later versterkt door de Canadees Neil Young. In 1970 viel de groep uiteen na drank en drugs problemen, maar kwamen regelmatig weer bij elkaar voor concerten.

Tijdens zijn carrière behaalde Crosby de zeldzame prestatie twee keer te worden opgenomen in de gerespecteerde Rock and Roll Hall of Fame, zowel voor zijn werk bij The Byrds en bij Crosby, Stills, Nash & Young.

Op Instagram heeft zijn voormalig bandgenoot Graham Nash, van wie Crosby de afgelopen jaren was vervreemd toen de groep uit elkaar ging, laten weten diep bedroefd te zijn door het nieuws:

„Het is met een diepe en diepe droefheid dat ik heb vernomen dat mijn vriend David Crosby is overleden”, schreef Nash. “Ik weet dat mensen de neiging hebben om zich te concentreren op hoe vluchtig onze relatie soms is geweest, maar wat voor David en mij altijd belangrijker is geweest dan wat dan ook, was de pure vreugde van de muziek die we samen maakten, het geluid dat we met elkaar ontdekten en de diepe vriendschap die we gedurende al die vele lange jaren deelden.”