Renaissanceschool uit de Forumkoker telt drie leerlingen

Een kleine particuliere basisschool in Almere met drie leerlingen en twee leerkrachten (1,5 fte betaald), die onlangs een voldoende kregen van de Inspectie van het Onderwijs. Dat is na een jaar de oogst van pogingen van Forum voor Democratie om op diverse plekken in het land scholen met ‘klassiek, niet-woke onderwijs’ te openen.

Januari vorig jaar kondigde Forum-leider Thierry Baudet aan zogeheten Renaissancescholen te willen starten, zowel door de overheid betaalde instellingen als particuliere. Het initiatief wekte veel (media-)aandacht, met positieve en negatieve gevolgen voor FVD. De bekendheid van het plan groeide snel, maar daarmee ook de weerstand. Politieke tegenstanders van FVD plakten september vorig jaar vlak na de opening van het schooltje in Almere een vel papier met daarop ‘Fascisten opgerot’ op een nabijgelegen containerconstructie. Ook ontstond er onrust in de gelederen van Scouting Nederland, toen bekend werd dat Scouting Almere ruimte aan FVD had verhuurd voor de school.

Het voorlopig resultaat na een jaar lobbyen door FVD is een school met drie leerlingen in groep zes. Ouders betalen 300 euro per maand per kind. De leerlingen krijgen les van twee voor basisonderwijs gekwalificeerde leerkrachten; daarnaast zijn er drie onbetaalde leerkrachten uit het voortgezet onderwijs die ondersteuning bieden.

Tweede Kamerlid Ralf Dekker (FVD), de man achter het initiatief, zegt ,,onaangenaam verrast” te zijn door de moeite die het kostte scholen van de grond te krijgen. Het viel hem tegen hoeveel enthousiast lijkende ouders daadwerkelijk bereid zijn hun kind op te geven voor de Renaissanceschool. Mede daardoor moet de aan de FVD gelieerde stichting veel geld bijleggen voor de huur van het gebouw, de 1,5 fte aan personeel, en de leermiddelen. Dat geld komt van particuliere sponsoren, zegt Dekker.

Positief nieuws voor Forum en de school in Almere was wel dat de Onderwijsinspectie „ons op alle vlakken een voldoende heeft gegeven”, zegt Dekker. Een beoordeling door de inspectie is verplicht voor beginnende particuliere scholen. De inspectie keek onder meer naar de manier waarop de Renaissanceschool aandacht gaf aan burgerschapsvorming en democratische grondrechten. Daarvoor volgden de inspecteurs na de schoolopening in augustus lessen, spraken met leerkrachten en leerlingen en bekeken het schoolplan. Verder noteerden ze dat expliciet is vermeld dat de school geen binding heeft met een politieke partij. Dekker zei al eerder dat de Renaissancescholen „geen Forumscholen zijn.”

De woordvoerder van de Onderwijsinspectie bevestigt tegenover NRC de voldoende voor de school en zegt dat het rapport over vijf weken zal worden gepubliceerd. Concreet gevolg van dit positieve advies, zegt Dekker, is dat „de school nu verder kan, en dat we kunnen gaan werven voor een kleuterklas. Het positieve advies maakt dat gemakkelijker.”

Het FVD-plan om, naast particuliere scholen, door de overheid bekostigde Renaissancescholen te openen, is in de ijskast gezet. Oorzaak: te weinig benodigde ouderverklaringen, zegt Dekker. Door tegenvallende belangstelling kan op zijn vroegst in augustus 2025 een door de overheid gefinancierde Renaissanceschool de poorten openen.

