Prijsplafond kost de schatkist in januari ongeveer 900 miljoen euro

Het prijsplafond heeft de overheid de eerste maand circa 900 miljoen euro gekost. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) donderdag medegedeeld in een persbericht. Ongeveer 70 procent van alle Nederlandse huishoudens profiteert in januari van het prijsplafond, aldus de RVO. De overige 30 procent bestaat huishoudens die almaar veranderende dagprijzen betalen voor gas en uurprijzen voor elektriciteit die in januari onder het prijsplafond bleven. Of gebruiken een ‘blokaansluiting’, een gedeelde energie-aansluiting, waarvoor de steunregeling nog niet af is.

Onder het sinds januari geldende prijsplafond, bedoeld om Nederlanders te beschermen tegen de hoge energieprijzen, betalen huishoudens niet meer dan 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kilowattuur elektriciteit. De overheid vergoedt het verschil tussen die bedragen en de prijzen waartegen de energiebedrijven hebben ingekocht.

Moeilijk te zeggen

Het is moeilijk om op basis van de kosten van het prijsplafond in januari iets te zeggen over hoeveel het prijsplafond de overheid in totaal gaat kosten. Dat hangt grotendeels af van de ontwikkelingen op de energiemarkt: de overheid betaalt meer als de energieprijzen stijgen en minder als ze dalen. Sinds de piek van afgelopen augustus (ruim 327 euro per megawattuur) zijn de energieprijzen al fors gedaald. Inmiddels zijn ze teruggelopen tot het niveau voor de oorlog (rond de 60 euro per megawattuur). Eén energiebedrijf, Budget Energie, biedt zelfs al tarieven aan die onder het prijsplafond bungelen.

Woensdag maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend dat huishoudens met een blokaansluiting voor energie een compensatie van maximaal 1.600 euro kunnen krijgen. In totaal 700.000 huishoudens met een gedeelde energie-aansluiting — mensen in grote flatgebouwen, of in studentenhuizen — vallen buiten het bereik van het prijsplafond. De Tweede Kamer heeft erop aangedrongen om daar spoedig een aparte steunmaatregeling voor te introduceren. Die is naar verwachting medio februari af.

