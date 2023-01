D66-leider Sigrid Kaag opende deze week haar politiek jaar met een bijeenkomst over rechts-extremisme. Hoewel het een D66-feestje was, waren er ook niet-leden aanwezig. Publieke persoonlijkheden zoals OMT-lid Marion Koopmans bijvoorbeeld die het in coronatijd op sociale media zwaar te verduren heeft gehad. Maar opvallend genoeg ook bloggers die zelf op sociale media nogal rabiaat tekeer kunnen gaan roerden zich in de discussie. ‘Linkse’ bloggers wel te verstaan. Van hen vindt D66 ongenuanceerd gescheld en getier op internet blijkbaar niet erg.

Zelf krijg ik geregeld (waarschijnlijk minder dan Kaag) van alles over me heen op sociale media. Na mijn vorige column bijvoorbeeld, waarin ik betoogde dat het goed is dat wereldleiders elkaar treffen bij het World Economic Forum (WEF) in Davos. Honderden reaguurders hadden aan 140 tekens nauwelijks genoeg om hun afschuw te uiten. Ik zou onderdeel zijn van de WEF-elite en daarvoor betaald worden; ik zou een landverrader zijn en moest achter slot en grendel; ik moest terug naar waar ik vandaan kwam en twee riepen zelfs op tot mijn liquidatie na een tv-optreden over hetzelfde onderwerp.

Natuurlijk zie ik dat de laatste jaren, zeker tijdens en na corona, de lontjes korter zijn. Maar mensen die ruzie zoeken, dreigen, verdeeldheid zaaien of framen zijn niet allemaal ‘extreem-rechts’. Mensen die ruzie zoeken op sociale media zitten net zo goed op links. Weliswaar blijven de bij de D66-bijeenkomst aanwezige bloggers meestal binnen de grenzen van het strafrecht. Maar tieren, zwartmaken en hun ‘volgers’ op columnisten met een andere mening afsturen, behoort wel tot hun handelsmerk.

‘Extreem-rechts’ en ‘extreem-links’: ik denk overigens niet dat dat de juiste typeringen zijn voor de straatvechters op sociale media. Het gaat om mensen die ontevreden zijn en zich steeds meer van de samenleving hebben afgekeerd. Mensen die de geregelde oproepen tot redelijkheid en nuance zien als neerbuigende arrogantie van de elite. Mensen die besloten hebben dat ze vanaf nu zelf wel uitmaken wat waar en onwaar is; daar hebben ze geen leraren, rechters, journalisten of wetenschappers meer voor nodig. Daarom zou ik ze eerder ontevreden populisten noemen of afgehaakten. ‘Links’ of ‘rechts’ raakt meestal niet de kern van hun onvrede. Extremisme evenmin, want overtuigde nazi’s of stalinisten zitten er nauwelijks tussen.

In plaats van de ene populist te verketteren maar de ander een podium te bieden, zou het mooi zijn als D66 (en ook andere regeringspartijen) zich primair richt op het proberen te begrijpen van frustratie en onmacht van een groeiende groep. Zorg dat je met Rutte IV problemen die er al lange tijd liggen dit jaar oplost: wikkel eindelijk de Toeslagenaffaire af, zorg dat medicijnen bij de apotheek beschikbaar blijven, laat het land niet jarenlang gijzelen door stikstofuitstoot (pak het aan, of haal alles uit de kast om onder de Natura 2000-richtlijnen uit te komen), verbeter de jeugdhulpverlening, denk serieus na over immigratie nu het bevolkingsaantal richting de 20 miljoen beweegt. Ga ook aan de slag met de enorme kloof tussen vermogenden (vaak bijvoorbeeld door erfenissen) en mensen op de armoedegrens, en tussen langdurige woningzoekers en huiseigenaren die slapend rijk geworden zijn.

Juist D66 met een vrij eenzijdig profiel (65 procent van de kiezers is hoogopgeleid, lagere inkomens zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd onder de leden) heeft dat hard nodig om de ontstane kloof met het ontevreden volksdeel te overbruggen. Laat Sigrid Kaag lessen trekken uit de houding die Hillary Clinton in 2016 de door iedereen voorspelde verkiezingszege kostte. In een verkiezingsspeech noemde ze potentiële stemmers op haar rivaal Donald Trump ‘deplorables’. „They’re racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic – you name it.” Bij D66 betitelen ze de afgehaakte ontevredenen gewoon als ‘extreem-rechts’. Een gegarandeerd recept voor een zich nog verder verdiepende kloof in dit land.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.