Op het internet is vertrekkend premier Jacinda Ardern een superster

‘Jacindamania’, wordt het ook wel genoemd. De innige bewondering voor de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Op 37-jarige leeftijd werd ze de jongste leider van de Labour-partij. Toen een verslaggever vroeg of ze van plan was kinderen te krijgen, wilde ze de vraag wel beantwoorden aangezien ze een publieke rol had. Maar daarna zette ze de journalist meteen op zijn plek: ze vond het „in 2017 totaal onaanvaardbaar” dat er van vrouwen verwacht werd dat ze die vraag beantwoorden op de werkvloer.

Lees ook: Jacinda Ardern wilde als premier empathisch én daadkrachtig zijn

Even scherp reageerde ze op de mensen die twijfelden aan haar bekwaamheid als premier toen ze haar zwangerschap aankondigde. „Ik ben gewoon zwanger, niet onbekwaam.” Haar uitspraken kwam ik destijds telkens tegen op mijn Instagram-tijdlijn.

De politica met een communicatieachtergrond liet zich internationaal kennen als een eigentijdse leider. Ze gebruikte zowel de traditionele als sociale media om haar discours te verspreiden. Zo nam ze in 2018 haar drie maanden oude dochtertje mee naar de Algemene Vergadering van de VN in New York. Haar partner Clarke Gayford vergezelde haar om hun baby Neve te verzorgen. De persfoto waarop Ardern Neve vasthoudt met haar partner naast haar werd wereldnieuws én ging viraal op het internet.

Haar vrouwelijkheid, die toen (en eigenlijk nog steeds) in de politiek werd afgewezen, bleek de bron van Ardens politieke én publieke succes. In haar toespraak waarin ze deze donderdag haar ontslag aankondigde, maakt ze nog één keer duidelijk waar ze voor staat: „Ik hoop dat ik de Nieuw-Zeelanders achterlaat met de overtuiging dat je aardig, maar sterk, empathisch maar besluitvaardig, optimistisch maar gefocust kunt zijn. En dat je je eigen soort leider kunt zijn – iemand die weet wanneer het tijd is om te gaan.”

Internetpersoonlijkheid

Haar vertrek maakt op internet vooral veel los onder de jongeren uit generatie Z. Die zien haar niet alleen als premier, maar ook als een internetpersoonlijkheid. Ze was ongekend populair voor een regeringsleider onder de groep dankzij haar nonchalante en warme uitstraling op Twitter, Instagram en Facebook. Een typische livesessie met Ardern begint met het zeggen van „kia ora”, een begroeting waarmee men een goede gezondheid wenst in de inheemse Māori-taal. Ze gaat live op kantoor, vlak voor belangrijke gebeurtenissen of in vrijetijdskleding bij haar thuis.

Haar centrale boodschap is medeleven en aardigheid en dat weet ze heel goed over te brengen via sociale media. Op mijn tijdlijn zie ik nu memes van totaal overstuur geraakte tieners en twintigers langskomen. Iemand deelt een compilatiefilmpje waarin verschillende mensen in een kussen schreeuwen. Erbij de tekst: „Niet mijn meid Jacinda die ontslag neemt.”

„Omg nee, Jacinda neemt ontslag, moeder nee”, jammert een twintiger. Met haar medeleven en aardigheid nam Ardern tijdens haar premierschap als het ware een moederlijke rol aan. Die rol werd krachtig afgebeeld op een foto waarop Ardern - met hoofddoek - een vrouw troostend omhelst bij de Kilbirnie-moskee in Wellington in maart 2019 na de aanslag op de Christchurch-moskee. Maar het was niet alleen moederlijke liefde die haar regering kenmerkte, maar ook daadkracht; een week na de terroristische aanslag verbood ze per direct alle automatische en semi-automatische wapens.