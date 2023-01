OM eist tot negen jaar cel tegen verdachten aanslagen op Poolse supermarkten

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag celstraffen tot negen jaar geëist tegen vijf verdachten van de serie aanslagen op Poolse supermarkten eind 2020 en begin 2021. Volgens de officier van justitie hebben de mannen van 21 tot 28 jaar bij drie explosies personen in levensgevaar gebracht en voor veel angst gezorgd bij de slachtoffers en in de samenleving. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Het vijftal was tussen december 2020 en januari 2021 verantwoordelijk voor vijf aanslagen op Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (tweemaal) en Tilburg. Met bommen – met benzine gevulde jerrycans die zij aanstaken met een accu en een kabel – verwoestten zij de supermarkten. In Aalsmeer slingerden bij de eerste ontploffing brokstukken met glas en hout tot dertig meter ver. Ook ging een auto in vlammen op en ontstond brand in een woning boven de winkel. De verdachten zijn volgens het OM in totaal verantwoordelijk voor zo’n 500.000 euro aan schade. Het OM eist dat zij voor deze kosten opdraaien.

De laagste strafeis bedraagt 22 maanden cel, voor een 21-jarige Amsterdamse man. De vier andere verdachten hebben strafeisen van respectievelijk drie, zes (twee keer) en negen jaar gekregen. Het OM weegt in de eis mee dat de explosies voor angst en „gevoelens van onveiligheid” zorgden in de samenleving. Zo vreesden eigenaren van andere Poolse supermarkten voor aanslagen op hun supermarkten. Waarom de verdachten de aanslagen zouden hebben gepleegd is onduidelijk, omdat zij daarover niets willen vertellen. Volgens het OM leken de verdachten alleen aan hun „eigen financiële gewin” te denken. Hoe zij er financieel gewin uit zouden moeten krijgen, zei het OM er niet bij.

Lees ook dit artikel over de explosies en eerdere signalen over conflicten bij Poolse supermarkten