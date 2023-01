Nieuwe sportieve dreun voor PSV, dat na Gakpo ook Madueke kwijtraakt aan Engelse grootmacht

PSV raakt na Cody Gakpo (23) ook zijn andere steraanvaller Noni Madueke kwijt. De 20-jarige Engelsman, die afgelopen zondag nog een doelpunt voorbereidde, vertrekt naar de Engelse club Chelsea. De nummer vier van de Eredivisie maakte donderdag bekend een akkoord te hebben bereikt met rijke Londense voetbalclub, meldt persbureau ANP. Nu PSV zijn twee meest creatieve aanvallers is kwijtgeraakt, moet de club met miljoenen op zak op zoek naar vervangers. Wil PSV nog kampioen worden, dan is daarbij haast geboden.

Het is nog niet bekend hoeveel Chelsea betaalt voor Madueke, die op zijn zestiende overkwam van Tottenham Hotspur. Volgens sportmedia gaat het om een bedrag tussen de 35 en 40 miljoen euro; een forse transfersom voor een aanvaller die weliswaar veel talent tentoonstelt, maar tegelijkertijd vaak geblesseerd is. Dit seizoen speelde Madueke daardoor slechts vijf competitiewedstrijden. Zijn Engelse nationaliteit maakt hem extra aantrekkelijk voor Engelse clubs, die een minimumaantal Britse spelers in de selectie moeten hebben.

Wil PSV dit seizoen nog kampioen worden, moet het spoedig nieuwe aanvallers presenteren. Eind december vertrok topscorer Gakpo voor bijna vijftig miljoen naar Liverpool. Sindsdien was de hoop voorin gevestigd op Madueke. De afgelopen weken werd PSV onder meer in verband gebracht met de Oekraïner Viktor Tsyhankov (25), die naar de Spaanse club Girona ging, en Nederlander Arnaut Danjuma (25) van Villareal. PSV leidde Danjuma zelf op, maar hij brak door bij NEC. Ook veel andere clubs willen de international nu aantrekken.