Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kondigt verrassend haar aftreden aan

Jacinda Ardern heeft haar ontslag aangekondigd als premier van Nieuw-Zeeland. Ze stopt uiterlijk op 7 februari als leider van de Labour-partij. Dat heeft ze bekendgemaakt op een persconferentie tijdens een partijbijeenkomst van de sociaaldemocratische partij. Zondag wordt er binnen de partij gestemd over haar opvolging.

De 42-jarige Ardern, die sinds 2017 premier is, zegt dat de afgelopen zes jaar hun tol hebben geëist. „Ik heb simpelweg niet meer genoeg energie voor een volgende termijn.”

Een emotionele Ardern zei dat ze de afgelopen weken had nagedacht over haar toekomst als leider van het land, en dat ze tot de conclusie is gekomen dat ze niet meer verder kan. „Ik ben een mens, politici zijn mensen. We geven alles wat we kunnen, zolang we dat kunnen. En dan is het tijd. Voor mij is het nu tijd.”

Grote schok

Haar vertrek komt als een grote schok, zowel in binnen- als buitenland. Ze was de jongste vrouwelijke regeringsleider ter wereld toen ze bijna zes jaar geleden op 37-jarige leeftijd werd gekozen tot premier. Internationaal wordt ze geroemd om haar empathie en welbespraaktheid.

Lees ook dit profiel: Premier Nieuw-Zeeland: wel zacht, niet geitenwollensokkerig

Vooral haar reactie op de terroristische aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in 2019 oogste veel lof. Een 28-jarige terrorist opende het vuur op moskeegangers, 51 mensen kwamen daarbij om het leven. Hij plaatste voor de aanslag een manifest online met zijn extreemrechtse gedachtegoed. Ardern beloofde nooit de naam van de terrorist uit te spreken, zodat hij niet de aandacht zou krijgen die hij zocht.

Gedaalde populariteit

Maar in eigen land is haar populariteit de laatste jaren gedaald. Ze heeft veel kritiek gekregen voor de aanpak van de coronapandemie, zoals de gesloten grenzen. De economie van Nieuw-Zeeland heeft flink geleden onder de strikte lockdowns en dat nemen veel mensen Ardern kwalijk.

Daar spint de oppositiepartij garen bij. Op 14 oktober staan landelijke verkiezingen gepland in Nieuw-Zeeland. De Labour-partij staat er niet goed voor in de peilingen. Mogelijk kan een nieuwe leider daar verandering in brengen, maar wie dat gaat doen, is nog niet duidelijk. Vicepremier Grant Robertson heeft laten weten dat hij zich niet beschikbaar stelt.

Ardern zegt nog geen plan te hebben voor de toekomst. Ze wil meer thuis zijn nu haar 4-jarige dochter naar school gaat. En ze zegt eindelijk te willen trouwen met haar partner Clarke Gayford. De bruiloft zou begin 2022 plaatsvinden, maar werd afgelast vanwege de lockdown in het land.