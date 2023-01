‘Microsoft schrapt komend jaar wereldwijd 10.000 banen’

Microsoft schrapt wereldwijd tienduizend banen, zo’n 5 procent van het totaal aantal werknemers, vanwege dalende inkomsten. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. De duizenden werknemers moeten uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 zijn vertrokken. Het door Bill Gates opgerichte bedrijf heeft nog niet gereageerd, maar publiceert komende week zijn jaarcijfers. Ook in 2022 schrapte Microsoft banen, maar toen ging het om 1 procent van het totale aantal.

Het softwareconcern waarschuwde in oktober al dat de diensten minder goed lopen dan in de afgelopen jaren. De ontslagen zouden met name gaan plaatsvinden op de afdelingen human resources en softwareontwikkeling. Microsoft kampt al meerdere kwartalen met tegenvallende verkopen op de computermarkt. De groei zou moeten komen uit Microsofts cloudplatform Azure, maar ook daar vallen volgens analisten de resultaten tegen.

De ontslagronde volgt op een waarschuwing van Microsoft-directeur Satya Nadella over de „uitdagingen voor de techindustrie”. In een interview met de Amerikaanse televisiezender CNBC gaf Nadella aan dat Microsoft niet „immuun” is voor „de wereldwijde veranderingen”. Meerdere Wall Street-analisten verwachten volgens de Britse nieuwszender Sky News dat het aantal ontslagen hoger gaat uitvallen dan nu naar buiten is gekomen.

Meer ontslagrondes

Meerdere door economische onzekerheid zwaar getroffen Amerikaanse techbedrijven voerden de afgelopen maanden ontslagrondes door. Facebooks moederbedrijf Meta liet afgelopen november al weten door verkeerde investeringen zo’n elfduizend banen te moeten schrappen, waarmee het personeelsbestand met 13 procent kromp. Investeringen in de ‘metaverse’ bleken voor Meta tot nu toe zwaar verliesgevend, daarnaast vielen de inkomsten uit advertenties tegen doordat veel bedrijven bang zijn voor een economische recessie.

Begin dit jaar liet ook Amazon weten ruim 18.000 mensen te gaan ontslaan. De ontslagronde trof onder meer de afdeling personeelszaken en Amazons fysieke winkels.

In Nederland heeft Microsoft ruim 1.500 werknemers. Wat er men hen gaat gebeuren, is niet bekend. Een woordvoerder van Microsoft Nederland laat weten geen uitspraken te doen over de gevolgen in Nederland van de ontslagronde.