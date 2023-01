Met Casper Ruud verliest Australian Open opnieuw topfavoriet

Tennisser Casper Ruud ligt al in de tweede ronde uit de Australian Open. De als tweede geplaatste Noor verloor donderdag in vier sets van de Amerikaan Jenson Brooksby: 6-3, 7-5, 6-7, (4), 6-2. Zo verliest het Australische grandslamtoernooi al in een vroeg stadium zijn twee hoogst geplaatste spelers.

Woensdag verloor titelhouder Rafael Nadal al van de Amerikaan Mackenzie McDonald. De meervoudige grandslamkampioen kreeg in de tweede set te maken met een blessure en verloor uiteindelijk in drie sets. De Griek Stefanos Tsitsipas, die als derde geplaatst was voor het toernooi, is nog wel actief op Melbourne. Hij treft in de derde ronde de Nederlander Tallon Griekspoor, die in de tweede ronde zijn landgenoot Botic van de Zandschulp versloeg. De wedstrijd tussen Tsitsipas en Griekspoor staat voor vrijdag op het programma.

Ook de Serviër Novak Djokovic kan nog aanspraak maken op eindwinst in de Australian Open. De negenvoudig winnaar, dit jaar als vierde geplaatst, treft later op de donderdag de Fransman Enzo Couacaud in de tweede ronde. Hij was vorig jaar afwezig op het toernooi, omdat hij zich niet had laten inenten tegen het coronavirus.

Lees ook: De gouden generatie loopt ten einde: hoe voorkomt tennis een terugval?