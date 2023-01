Meer werknemers meldden zich in 2022 ziek dan jaar eerder

Vorig jaar hebben meer werknemers zich ziek gemeld dan in het jaar ervoor. Het gemiddelde verzuimpercentage steeg hierdoor naar 4,8 procent, waar dat in 2021 nog 4,4 procent was. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, die gezamenlijk zo’n één miljoen werknemers in hun bestand hebben.

De arbodiensten wijten de stijging aan de griepgolven van maart en december vorig jaar. Het virus keerde terug nadat de periode ervoor het coronavirus vooral domineerde. De meeste ziekmeldingen werden gedaan in week 51, de week voor de kerstvakantie en ook tijdens een griepgolf. Die piekweek lag het verzuimpercentage op 5,1 procent, waarbij vier van de tien zieken met griep kampten. Het ging daarbij vaak om kort verzuim.

Ook steeg het aantal geestelijke klachten waardoor mensen uitvielen van hun werk. Een werknemer die met een burn-out te maken krijgt kan volgens de arbodiensten gemiddeld 279 dagen niet aan het werk. De arbodiensten wijzen op het belang van goede communicatie bij een zieke werknemer. „Zowel kortdurend als langdurend verzuim vraagt van werkgevers en medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan”, aldus Jurriaan Penders, bedrijfsarts en medisch directeur HumanCapitalCare. „Door samen vooruit te kijken naar wat er nodig is, vind je sneller en betere oplossingen. In het geval van griep adviseren we werkgevers om te kijken naar maatregelen om de kans op besmetting op de werkvloer te beperken”.

