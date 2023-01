Meer nieuwe abonnees dan verwacht voor Netflix in vierde kwartaal

Netflix presenteert bijzonder goede cijfers voor het vierde kwartaal: volgens de Amerikaanse streamingdienst kwamen er in de afgelopen periode bijna 7,7 miljoen klanten bij. Dat is een stuk meer dan de 4,5 miljoen wat het bedrijf eerder had verwacht. Onder meer de populaire serie Wednesday, de documentaireserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story en de docureeks van Harry & Meghan hebben invloed gehad op het succes.

Aan het eind van 2022 hadden in totaal 231 miljoen mensen een Netflix-abonnement. Ook in het derde kwartaal nam het aantal abonnees toe, met 2,4 miljoen, onder meer door het nieuwe seizoen van de populaire serie Stranger Things. De omzet in het afgelopen kwartaal bedroeg 7,9 miljard dollar, omgerekend 7,3 miljard euro, 2 procent hoger dan het jaar daarvoor.

De nettowinst bedroeg 55 miljoen dollar. De cijfers zijn een mooi einde voor een „moeilijk jaar met een hobbelige start”, zo schrijft Netflix in een verklaring. In de eerste twee kwartalen daalde het aantal klanten nog, bijvoorbeeld door de concurrentie van Disney+, HBO Max en Amazon Prime. Ook zegden veel mensen hun abonnement op toen de maatschappijen wereldwijd weer openden en mensen niet langer thuis bleven.

In november lanceerde Netflix in twaalf landen een goedkopere videodienst waarbij advertenties te zien zijn, in een poging meer abonnees te lokken. Die dienst is in Nederland nog niet beschikbaar. De voorlopige resultaten zijn positief, aldus Netflix, maar „er is nog veel werk aan de winkel”.

Verder is de streamingdienst ook maatregelen aan het ontwikkelen rondom abonnees die hun wachtwoorden delen met mensen buiten het eigen huishouden. Wie zijn wachtwoord deelt kan tegen betaling een nieuw account aanmaken voor degenen die meekijken. Netflix schrijft dat deze maatregelen in het eerste kwartaal van 2023 verder worden uitgebreid en verwacht dat dit invloed zal hebben op de kwartaalcijfers, maar verwacht gaandeweg wel verbetering in de winst.

Oprichter Netflix

Naast de kwartaalcijfers kondigde Netflix ook aan dat mede-oprichter Reed Hastings afstand zal doen van zijn titel van co-CEO. Hastings was ruim 20 jaar CEO van Netflix en zal voortaan uitvoerend voorzitter worden van de streamingdienst. Hij wordt vervangen door co-CEO’s Ted Srandos en Greg Peters.

Hastings richtte Netflix op in 1997 en veranderde de manier waarop talloze huishoudens naar films en shows keken, eerst met het dvd-per-postbedrijf en later met de streaming videoservice.